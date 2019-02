Tischtennis Ein Derby voller Emotionen

Untergröningen / Petra Henninger

Die Siegesserie des TSV Untergröningen in der Tischtennis-Verbandsliga der Damen geht weiter: In einem emotionalen Lokalderby gegen den abstiegsbedrohten TTC Gnadental drehen die Kochertälerinnen einen zwischenzeitlichen 2:3-Rückstand am Ende in einen 8:5-Erfolg. In der Rückrunde weiterhin ohne Niederlage, setzt sich das Quartett des TSV Untergröningen auf Platz 2 in der Tabelle.

Einen sehr guten Start legten die Kochertälerinnen in den Doppeln an den Tag: Nach verschlafenem Satz 1 drehten Amelie Fischer und Miriam Kuhnle mit schnellem und druckvollem Offensivspiel auf und gewannen gegen Tanja Waibel/Tanja Mack mit 3:1. In der anderen Box waren es sichere Topspins, durch die Nina Feil und Laura Henninger einen 3:0-Erfolg gegen Nicole Wagner/Anna-Lena Schmidt einspielten.

Führung vergeigt

In den Einzeln vergeigten die Untergröninger diese 2:0-Führung. Amelie Fischer lag gegen Anna-Lena Schmidt bereits mit 2:0 in Führung und hatte nach verlorenem dritten Satz (5:11) im vierten (10:12) dann sogar Matchball, konnte diesen nicht nutzen. Im Entscheidungssatz lag sie aussichtslos zurück, kämpfte sich wieder heran, um am Ende (9:11) aber eine bittere 2:3-Niederlage zu verkraften. Nina Feil kam in ihrem Duell gegen Nicole Wagner nicht richtig ins Spiel. Viele zweite Bälle gingen beim 0:3 daneben.

Danach sah Miriam Kuhnle in ihrem Spiel gegen die routinierte Tanja Mack nach 9:11, 11:7, 9:11 und 11:5 im Entscheidungssatz beim Stand von 9:4 wie die sichere Siegerin aus. Da folgte ein Filmriss und am Ende nach vergebenen Matchbällen mit dem 12:14 eine weitere bittere 2:3-Niederlage in der Satzverlängerung.

Aus der 2:0-Führung war ein 2:3-Rückstand geworden. Doch Laura Henninger brachte mit einer sehr guten Leistung den TSV durch einen ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen Tanja Waibel wieder zurück ins Spiel; Durchatmen beim TSV-Quartett.

Im anschließenden Spiel der beiden Spitzenspielerinnen konnte sich Amelie Fischer gegen Nicole Wagner mit 3:1 durchsetzen. Nach ihrer Auftaktniederlage spielte die junge Untergröningerin von Anfang an konzentriert auf. In der anderen Box duellierte sich Nina Feil mit Anna-Lena Schmidt. Nach 1:2-Satzrückstand kam es in der Verlängerung des vierten Satzes (10:12) zu einem aus Untergröninger Sicht fragwürdigen Punkt für die Gnadentaler Spielerin und das Spiel ging mit 3:1 an die Gästespielerin. Der TTC Gnadental konnte zum 4:4 ausgleichen.

Unbeeindruckt gingen danach Miriam Kuhnle und Laura Henninger zu Werke. Miriam Kuhnle setze sich mit 3:1 gegen Tanja Waibel durch und Laura Henninger gelang ein relativ klarer 3:0-Erfolg gegen Tanja Mack.

Sieg zum Greifen nah

Mit einer 6:4-Führung ging Untergröningen in die Überkreuzpartien und der Sieg war zum Greifen nah. Miriam Kuhnle hatte gegen Nicole Wagner in allen drei Sätzen (7:11, 9:11, 10:12) einen Satzgewinn auf dem Schläger, dennoch am Ende eine 0:3-Niederlage. Amelie Fischer war bei ihrem 3:0 gegen Tanja Waibel stets die tonangebende Spielerin: Das war die 7:5-Führung für den TSV. Nina Feil musste Satz 1 gegen Tanja Mack abgeben, holte sich die Sätze 2 und 3 hauchdünn, ehe sie sich im vierten Durchgang dann klar durchsetzen konnte. Das 3:1 markierte den Siegpunkt zum 8:5-Endstand für den TSV Untergröningen.

Der Blick auf die Tabelle zeigt die enge Situation an der Tabellenspitze: Untergröningen mit 18:8 Punkten auf Platz 2 hinter den punktgleichen Damen aus Neckarsulm. Dahinter der TTC Lützenhardt (17:7) der ein Spiel weniger ausgetragen und einen Minuspunkt weniger auf seinem Konto stehen hat.

Zwei spielfreie Wochenenden liegen nun vor dem TSV-Quartett ehe es dann am Samstag, 16. März, um 16 Uhr zu Hause gegen den SV Amtzell wieder an die Tische geht.