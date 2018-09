Tischtennis Droht ein Fehlstart?

Gaildorf / Josef Fiedler Klaus Rieder

Völlig daneben verlief der Saisonauftakt für die Damen des TSV Gaildorf in der Landesklasse: Mit nur zwei Spielerinnen der „ersten vier“ war die 2:8-Niederlage des Landesliga-Absteigers beim Vizemeister Gochsen die logische Folge – wobei der Nachwuchs für die beiden Punkte sorgte. Beim ersten Heimspiel gegen die Spvgg Satteldorf II ist eine erfolgversprechendere Aufstellung gefragt, sonst droht ein klassischer Fehlstart.

In der Bezirksklasse B2 der Damen bestätigte Neuling Neuenstein mit einem 8:0 gegen Westheim III seine Titelanwartschaft. Oberrot steht vor einem Starterfolg gegen Ammertsweiler II, vergangene Saison gab es zwei Siege für die Rottälerinnen.

In der Herren-Bezirksliga hat der FC Oberrot einen Fehlstart vermieden. Eine Woche nach der Niederlage in Gnadental überraschten die Rottäler in Neuenstein mit einem 9:6-Sieg – nach 1:5-Rückstand. Oberrot geht nun in eine vierwöchige Spielpause.

Der Aufsteiger Gaildorf (9:1 gegen Kottspiel) und Rossfeld II führen mit je zwei Erfolgen die Tabelle in der Bezirksklasse A2 an. Nicht der Sieg gegen Kottspiel an sich, sondern die Höhe des Ergebnisses spricht für ein neues Selbstbewusstsein des TSV Gaildorf. Auch beim SC Michelbach/W. sind die Gaildorfer in der Favoritenrolle.

In der Bezirksklasse B2 feierte der Aufsteiger Sindringen (2:0) einen starken Einstand: 9:2 gegen Absteiger Ilshofen (0:2). Zu diesem muss jetzt Sulzbach-Laufen (0:2); ein Duell zweier Abstiegskandidaten?

Eine schwere Saison steht dem Aufsteiger Gaildorf II in der Kreisliga A4 bevor. Ein 2:9 gab es gegen den SV Großaltdorf, der nicht gerade zu den stärkeren Teams der Klasse zählt. Auch der jetzt anreisende Aufsteiger Stimpfach ist in diese Kategorie einzuordnen.

Ein schwerer Auftaktgegner wartet auf den TTV Eutendorf II (Kreisliga B1): Honhardt II startete mit einem 9:1 in Jagstheim. In der Staffel B4 ist der Neuling Westheim II nach dem 9:6 gegen Gailenkirchen nun Tabellenführer. Auch Eutendorf ist in der Spur: Das 9:1 im Lokalderby gegen den TSV Sulzbach-Laufen II weckt Erwartungen in die neue Saison. Mit Neuling TSV Sulzdorf III wartet am morgigen Samstag aber ein Gegner anderen Formats auf den letztjährigen Tabellendritten aus Eutendorf.

Oberrot wartet

In der Kreisklasse 2 macht das letztjährige Schlusslicht Mainhardt II da weiter, wo es aufgehört hat: kampflose Abgabe des Spiels gegen Gaildorf III. Mainhardt hat als Nächstes das Gastspiel in Oberrot vor sich: Wird der VfL diesmal spielen? Kirchensall dürfte – nach dem Punktestand der einzelnen Spieler – für den TSV Gaildorf III kein allzu großes Hindernis sein. In der Damen-Verbandsliga wurde es für den TSV Untergröningen nichts mit einem Unentschieden im Auftaktspiel beim DJK-Sportbund Stuttgart.

Für die Kochertälerinnen gilt es nun umso mehr, sich auf die folgenden Begegnungen zu konzentrieren. Am heutigen Freitag steht ein weiteres Auswärtsspiel in Herrlingen auf dem Programm. Für die Gastgeberinnen ist es das erste Saisonspiel. Am morgigen Samstag bestreitet der TSV Untergröningen dann sein erstes Heimspiel. Um 16 Uhr wird der VfR Altenmünster erwartet. Den sieht Petra Henninger vom TSV Untergröningen in der Favoritenrolle auf den Titel. Der VfR stelle von den TTR-Werten, das ist das Ranking jeder einzelnen Spielerin, das stärkste Team der Liga. In heimischer Halle starten die Damen II des TSV (Verbandsklasse), Gegner ist der TTV Gärtringen, der den Aufsteiger SV Betzingen II mit 8:2 abfertigte. Die Damen III (Landesklasse) reisen zum TTC Neunstadt (0:2), der sein Auftaktspiel beim TSV Herrlingen III mit 1:8 verlor.

Murrhardt mit Heimspiel

Nach dem 8:8 gegen den DJK-Sportbund Stuttgart II unterlag der Aufsteiger TV Murrhardt in der Verbandsklasse der Herren dem Mitaufsteiger TB Beinstein mit 4:9 – wobei drei von fünf Fünf-Satz-Spielen gewonnen werden konnten. Nun wird in der Halle der Bodelschwingh-Schule in Murrhardt die TSG Eislingen erwartet. Der Gast verpasste in der vergangenen Saison als Dritter der Verbandsklasse einen der beiden Aufstiegsplätze in die Verbandsliga.