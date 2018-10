Fußball Dominante Vorstellung der Gäste

Leinzell / Thomas Nast

Gegen Leinzell zeigte Frickenhofen eine sehr gute Leistung und belohnte sich mit drei Punkten. An diesem Spieltag reiste der SV ins Leintal, um gegen eine neu formierte Leinzeller Mannschaft zu spielen. In der Anfangsphase war Frickenhofen spielbestimmend und kam zu vielen Einzelaktionen. Leinzell war noch etwas im Tiefschlaf und damit beschäftigt, druckvolle SVF-ler vom Strafraum fern zu halten.

Es entwickelte sich mit zunehmender Spielzeit ein offener Schlagabtausch. Frickenhofen hatte bis zum Ende der Halbzeit mehrere kleine Chancen, die aber nichts erbrachten, und Leinzell kam ganze vier Mal in den Gästestrafraum, da Frickenhofen fast fehlerfrei spielte. Es stellte sich nur die Frage: Wann belohnt sich Frickenhofen endlich einmal? Es dauerte bis zur 54. Minute, ehe das Team verdient in Führung ging. Nachdem Alex Frech 25 Meter halbrechts vom Tor entfernt gefoult wurde, haute Spielertrainer Mihajel Uslun den Ball direkt unter die Latte. Es folgte eine Doppelchance von Mihajel Uslun (Freistoß) und Dennis Frey (Kopfball) in der 70. Minute, doch zweimal parierte Leinzells Schlussmann. Frickenhofen bestimmte nun ganz das Spiel und störte Leinzell schon an der Mittellinie. Leinzell sah keinen Ausweg und versuchte über Aggressivität das Spiel herumzureißen, was nicht gelang. Die Entscheidung lieferte Simon Däß nach einem Foul an Luca D‘Alessandro in der 90. Minute. Frickenhofen gewann hochverdient nach einer sehr guten Leistung. Nächste Woche empfangen die Schwarzgelben die TSF Gschwend zum Lokalderby, und da werden sie sicherlich noch eine Schippe drauflegen müssen.

SV Frickenhofen: Luis Hirth, Thomas Hirth, Max Preuß, Benni Maier, Tim Bauer, Tim Gückelhorn, Florian Grau, Alex Frech, Dennis Frey, Mihajel Uslun, Simon Däß, Gianluca D‘Alessandro, Fabi Bauer, Yarcan Odabas.