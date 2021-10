In Gschwend wird am Samstag gefeiert. Die Jiu-Jitsu-Abteilung der Turn- und Sportfreunde veranstaltet dazu ein Jubiläumsseminar. Hochkarätige Referenten zeigen dazu in der Mehrzweckhalle Jiu-Jitsu und artverwandte Kampfkünste. Zuschauer sind Dank eines Hygienekonzepts willkommen.