Fußball Die Statistik spricht für den Gast aus Unterrot

Zwar führt die Spvgg Unterrot die Tabelle der B2 Rems-Murr an, doch die Sache ist trügerisch, da die beiden schärfsten Verfolger, Oppenweiler und der TAHV Gaildorf, weniger Spiele ausgetragen haben und im Falle von Siegen die Unterroter noch überholen können. Die SG Oppenweiler hat morgen ein Heimspiel gegen den SV Spiegelberg, der auswärts noch nicht gewinnen konnte. Oppenweilers Heimbilanz ist mit vier Siegen makellos. Der VfR Murrhardt II gastiert in Sechselberg und muss aufpassen, dass er nicht die sechste Pleite erlebt.

Für die Unterroter geht es schon heute an der Fornsbacher Murrtalstraße darum, einen möglichen Kontrahenten in Schach zu halten. Die Gastgeber liegen bei gleicher Anzahl von Spielen nur vier Punkte hinter der Spvgg und könnten so bei einem Sieg bis auf einen Punkt an Unterrot herankommen. Beide Mannschaften sind in der Abwehr gleich stark einzustufen, doch im Angriff hat Unterrot doppelt so viele Tore erzielt wie die Stürmer des SC. Schaut man sich die letzten Ergebnisse an, dann muss man die Unterroter Mannschaft favorisieren.

Favorit mit Vorbehalt

Der TAHV Gaildorf darf sich vom achten Tabellenplatz des TSV Sulzbach-Laufen nicht blenden lassen. Die Kochertäler können auch den Favoriten das Leben schwer machen, wie ihre knappe 1:2-Niederlage gegen Oppenweiler oder ihr 2:0-Sieg gegen Fornsbach gezeigt hat. Natürlich reist der TAHV Gaildorf als Favorit an, allein schon wegen seiner vier Siege aus den letzten vier Spielen.

Die neu formierte Truppe des TSV Sechselberg schlägt sich achtbar, wie ihr fünfter Tabellenplatz zeigt. Sechselberg verlor in den letzten fünf Begegnungen nur ein Spiel und spekuliert auf den sechsten Saisonsieg. Die Spvgg Kirchenkirnberg schrammte am Sonntag beim SV Spiegelberg nur knapp am ersten Sieg vorbei. In Sechselberg ist ein Punkt für den Gast drin, wenn er die Leistung vom Sonntag bringt und die wenigen Schwachstellen ausmerzt.