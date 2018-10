Gaildorf Die Siegesserie der Gaildorfer Herren I hält weiter an

Die Siegesserie der Gaildorfer Herren I hält weiter an

Gaildorf / Bernd Krey

Der Aufsteiger gewinnt auch in Hall: Den vierten Sieg im vierten Spiel konnte die Herren I des TSV Gaildorf mit dem 9:2 bei der PSG Hall I feiern. Die Tabellenspitze in der Bezirksklasse A wurde verteidigt. Im Spiel gegen den Bezirksliga-Absteiger, der allerdings seine Nummer 1 (Andreas Kircher) an Gnadental II abgeben musste, übernahmen die Gäste sofort die Ini­tiative. Stand es nach den Doppeln noch 2:1, vergrößerte das vordere Paarkreuz mit Gerhard Rehmann und Fabian Schuster den Vorsprung auf 4:1. Danach ging zwar ein Spiel im mittleren Paarkreuz flöten, die Gaildorfer ließen sich davon allerdings nicht beeindrucken und gewannen nach zweieinhalb Stunden Spielzeit mit 9:2. TSV Gaildorf: Gerhard Rehmann (2), Fabian Schuster (2), Andreas Stieb (1), Matthias Fruh, Alina Rehmann (1), Omoniyi Ogunlade (1), Schuster/Stieb, G. Rehmann/Fruh (1), A. Rehmann/Ogunlade (1).