Fußball-Kreisliga A1 Die Roten fahren den ersten Saisonsieg ein

Pfedelbach / Jürgen Kleinhans

Beim TSV Pfedelbach II gewinnt der TSV Gaildorf mit 3:2 und klettert auf Platz neun.

Einen langen Atem benötigten nicht nur die Gaildorfer Spieler, sondern auch deren Anhänger beim TSV Pfedelbach II. Bis zur 80. Minute hatte man erneut die Seuche im Spiel. Selbst die einheimischen Zuschauer bestätigten die enormen Anteile und Kombinationen des TSV Gaildorf. Aber wie auch in den vergangenen drei Spielen wurden die klarsten Möglichkeiten vergeben. Man gewann mit Verlauf des Matches immer mehr den Eindruck, dass sich Gaildorf selbst schlägt. Doch dann packte in der 80. Minute Athanasios Thomos die hochverdienten drei Punkte ein. Mit zwei Chancen im gesamten Spiel ging Pfedelbach in der 10. und 23. Minute mit 2:0 in Führung.

Das 1:0 resultierte aus einem Sonntagsschuss, das 2:0 als Gaildorf gleich dreimal das Spielgerät nicht aus der Gefahrenzone brachte. Drückende Überlegenheit, zahllose Einschussmöglichkeiten zeichneten die Gäste aus, mehr als das 2:1 in der 33. Minute sprang dabei nicht heraus. Athanasios Thomos nagelte sein erstes von drei Toren an diesem Sonntag unter die Latte. Die zweite Hälfte gestalteten die Gäste noch deutlicher. Aber der Ausgleich wollte einfach nicht fallen. Als man schon mit dem Schlimmsten rechnete, war Thomos zur Stelle und markierte mit zwei Kopfballtoren den wichtigen Sieg für Gaildorf.