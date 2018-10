Fußball Die Ladehemmung setzt sich fort

Michelbach/Wald / Jürgen Kleinhans

Ein unfassbares Match erlebten die Zuschauer im Spiel des TSV Gaildorf beim SC Michelbach/Wald. Da überzeugte der Gast aus Gaildorf mit einer Meisterleistung an mannschaftlicher Geschlossenheit, vergab aber hundertprozentige Chancen und kassierte vier Treffer durch individuelle Fehler. Bereits in der 4. Minute gelang dem TSV Gaildorf die 1:0-Führung. Einen Eckball von Reisenbüchler köpfte Schmidt erfolgreich ein. In der zehnten Minute folgte die nächste Möglichkeit für einen zweiten Treffer, doch diesmal verpasste Reisenbüchler den Ball knapp. Erst ab der 20. Minute wurde der Druck der Gastgeber stärker, doch außer einer Chance in der 23. Minute, die TSV-Torhüter Koukaras souverän klärte, war nicht mehr drin. Weitere Möglichkeiten boten sich den Gaildorfern, die jedoch nichts einbrachten. Die 43. Minute stellte dann den Spielverlauf auf den Kopf. Nach einem schon geklärten Eckball schlug ein Weitschuss aus über 25 Metern im Gästegehäuse zum 1:1 ein. Und dann folgte das i-Tüpfelchen mit dem Halbzeitpfiff: Koukaras hatte die Notbremse gezogen und die Platzherren erhöhten per Elfmeter auf 2:1.

Die zweite Spielhälfte verlief dann eindeutiger für die Gäste. Der verdiente Ausgleich zum 2:2 folgte nach einer Traumkombination in der 52. Minute zwischen Wilczynski, Fritz und Peredo Cruz. Koukouliatas vollendete zum 2:2. Ab diesem Zeitpunkt spielte Gaildorf den Gegner fast an die Wand. Allein drei Chancen ließ man jeweils alleinstehend vor dem Torspieler aus. Dass solche ausgelassene Chancen sich rächen würden, bewahrheitete sich in der 68. Minute. Ein Sonntagsschuss wie aus dem Nichts schlug zum 3:2 für den Gastgeber ein. Pech hatte Wilzynski in der 76. Minute, als sein Freistoß an die Latte knallte. Die Gaildorfer Elf gab nicht auf und belohnte sich in der 79. Minute mit dem 3:3-Ausgleich. Koukouliatis hatte Peredo Cruz in Szene gesetzt, und dieser ließ sich diese Chance nicht entgehen. Als die meisten Zuschauer schon mit einem ungerechten Remis für Gaildorf rechneten, gelang dem SC Michelbach/Wald mit einem Elfmeter in der 89. Minute der 4:3-Siegtreffer.

TSV Gaildorf: Nikolaos Koukaras, Jürgen Schaile, Fabian Kleinhans, Christian Schmidt, Adam Wilczynski, Georgios Koukouliatas, Tobias Kleinhans, Philipp Peredo Cruz, Anatoli Schneider, Dominik Reisenbüchler, Lukas Kühneisen, Robin Fritz, Marius Strohmeier, Marius Schmidt, Manuel Rösner, Mario Kettemann.