Tischtennis Die Gäste waren in Sulzbach ohne Chance

Sulzbach-Laufen / Markus Meng

Ohne die Nummern 2, 3 und 6 angetreten war der TSV Zweiflingen beim TSV Sulzbach-Laufen chancenlos. Nach knapp zwei Stunden Spielzeit stand der 9:0-Heimsieg in der TT-Bezirksklasse 2 fest. L. Meng und Thoma sprangen für die fehlenden Gnamm und U. Müller ein.

Die Doppel waren eine klare Sache für die Kochertäler: Manfred Müller/Markus Meng ließen Arnold/Fuchs ebenso keine Chance wie Peter Engel/Helmut Ley ihren Kontrahenten Modl/Frank. Lediglich Lukas Meng/Steffen Thoma hatten gegen Hesser/Klingner einen Satzverlust zu verzeichnen. Peter Engel bezwang Frank sicher in drei Sätzen. Manfred Müller bezwang den defensiven Materialspezialisten Modl nach teilweise sehenswerten vier Sätzen. Markus Meng hatte mit dem schnittlosen Spiel von Hesser mehr Mühe als erwartet, konnte sich aber in vier Sätzen durchsetzen. Helmut Ley benötigte gegen Arnold sogar den Entscheidungssatz zum Erfolg. Lukas Meng besiegte Fuchs deutlich in drei Sätzen, Steffen Thoma den Linkshänder Klingner letztlich sicher in vier Sätzen. Am nächsten Wochenende steht ein Doppelspieltag an: Am Freitag geht es nach Geißelhardt, am Samstag reist Sindringen an – beides schwere Aufgaben.

Punkte für Klassenerhalt

In zwei Heimspielen gelang der zweiten Mannschaft des TSV Sulzbach-Laufen am Wochenende in der Kreisliga B4 immerhin ein wichtiger Sieg. Gegen den TSV Michelbach/B. III setzten sich die Kochertäler nach zähem Kampf mit 9:5 durch. Das Sonntagsspiel gegen den favorisierten TTC Westheim II ging deutlich mit 2:9 verloren. Nach Siegen des Spitzendoppels und des dritten Doppels ging der TSV mit 2:1 in Führung. Das vordere Paarkreuz wurde anschließend geteilt. Zwei Siege im mittleren Paarkreuz und zwei Niederlagen hinten sorgten für die knappe 5:4-Führung. Nach einer weiteren Punkteteilung im vorderen Paarkreuz sorgten drei weitere Siege für den 9:5-Heimerfolg nach drei Stunden Spielzeit. Gegen Westheim konnte lediglich das Einserdoppel punkten. Die Überkreuzeinzel gingen alle verloren, ehe Steffen Thoma sich im Spitzeneinzel durchsetzen konnte. Mit dem vierten verlorenen Fünf-Satz-Einzel war das Spiel nach zweieinhalb Stunden mit 2:9 verloren.

Sulzbach II (gegen Michelbach): Steffen Thoma (2), Dieter Schreier, Dimitri Zerbe (2), Erhard Kungel (2), Klaus Sanwald (1), Jochen Wahl; Thoma/Kungel (1), Schreier/Wahl, Zerbe/Sanwald (1).

Sulzbach II (gegen Westheim): Thoma (1), Schreier, Zerbe, Kungel, Sanwald, Nachtigall; Thoma/Kungel (1), Schreier/Nachtigall, Zerbe/Sanwald.