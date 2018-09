Tennis Der Wimpel bleibt auf dem Kieselberg

Gaildorf / Thomas Feller/Hans Buchhofer

Die Juniorinnen des TC Gaildorf schreiben erneut ein erfolgreiches Kapitel in der Geschichte des Tennisclubs. Mit der „WTB-Meisterschaft Juniorinnen 4er“ krönten die jungen Damen nach der Meisterschaft in der Staffelliga eine erfolgreiche Saison. Mit dem Gewinn des Titels qualifizierten sich die Juniorinnen für die Württembergische Meisterschaft, deren Endrunde am vergangenen Wochenende auf dem heimischen Kieselberg ausgetragen wurde. Am Samstag standen die Halbfinals auf der Anlage des TC Gaildorf auf dem Spielplan.

Auch Schwendi gewinnt klar

Im ersten Halbfinale standen sich die Juniorinnen des TC Gaildorf gegen SPG Neckar-Gäu gegenüber. Nach Siegen von Anna-Lena Feller (6:4, 6:2), Laurie Bletsch (7:6, 6:1) und Alexa Feller (6:0, 6:0) führten die Gaildorferinnen schon mit 3:1. So musste nur noch ein Doppel gewonnen werden. Da beide Doppel mit Anna-Lena Feller/Amelie Kunz (7:5, 6:4) und Laurie Bletsch/Alexa Feller (6:3, 6:2) gewonnen wurden, stand dem erneuten Einzug ins Finale nichts mehr im Wege. Das zweite Halbfinale gewannen die Juniorinnen der TA Schwendi III ebenfalls klar mit 5:1 gegen den TC Bernhausen II. Sie trafen somit am Sonntag auf die TC-Juniorinnen. Im Spiel um den dritten Platz waren die Mädels aus Bernhausen gegen die SPG Neckar-­Gäu nicht zu bremsen und landeten einen klaren 5:1-Sieg.

Nervenstärke bewiesen

In einem hart umkämpften Finale standen sich der TC Gaildorf und die Sportfreunde Schwendi III gegenüber. Nach den Einzelspielen war das Match beim Stand von 2:2 noch ausgeglichen. Die beiden Punkte lieferten Laurie Bletsch (6:2, 6:1) und Alexa Feller (6:0, 6:0). Pech hatte Anna-Lena Feller in ihrem Einzelspiel, das sie im Match-Tie-Break mit 10:12 abgeben musste. Amelie Kunz hatte gegen ihre Gegnerin keine Chance. Jetzt mussten die Doppel entscheiden. Nach der Niederlage von Laurie Bletsch/Alexa Feller (6:7, 6:2) musste die Entscheidung in Doppel 1 fallen. Hier setzten sich Anna-Lena Feller/Amelie Kunz gegen die starke Konkurrenz mit 4:6, 6:4 und 11:9 durch. In diesem Finale bewiesen die beiden TC-Juniorinnen Nervenstärke, und das sollte sich im Match-Tie-Break auszahlen. Damit wiederholten die Juniorinnen ihren Erfolg vom Vorjahr und können sich wieder „WTB-Meister der Juniorinnen 4er-Team“ nennen. Den dritten Platz erreichte die Mannschaft aus Bernhausen mit einem klaren Sieg gegen SPG Neckar-Gäu. Trotz des hohen Einsatzes, immerhin ging es um eine Württembergische Meisterschaft, verliefen die Spiele reibungslos. Dies bestätigte auch Oberschiedsrichter Ralf Geckeler: „Die jungen Damen gingen sehr fair miteinander um, und es gab keine Streitigkeiten.“ Als Lohn erhielten die TC-Juniorinnen den Meisterwimpel aus der Hand des Oberschiedsrichters.



Finale: TC Gaildorf - Schwendi III

Anna-Lena Feller (LK 15) - Jenna Frank (LK 19) 3:6, 6:4, 10:12; Laurie Bletsch (LK 16) - Anna Hofmann (LK 19) 6:2, 6:1; Alexa Feller (LK 17) - Emelie Hofmann (LK 20) 6:0, 6:1; Amelie Kunz (LK 21) - Elisa Flassak (LK 20) 0:6, 1:6. Doppel: Laurie Bletsch/Alexa Feller - Jenna Frank/Elisa Flassak 6:7, 2:6; Anna-Lena Feller/Amelie Kunz - Anna Hofmann/Emelie Hofmann 4:6, 6:4, 11:9.