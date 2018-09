Fußball-Bezirksliga Der Tabellenführer wackelt nur kurz

Kaisersbach / Christian Köger

Bezirksligist TSV Sulzbach-Laufen verliert am Sonntag beim SV Kaisersbach mit 1:3.

Die Partie verlief in den ersten 20 Minuten auf Augenhöhe. Den ersten Warnschuss gaben die Gastgeber in der 22. Minute ab, aber Torwart Haas klärte mit einer guten Parade. Der Tabellenführer der Bezirksliga Rems-Murr hatte im weiteren Verlauf mehr Spielanteile, aber die Defensive der Kochertäler stand sicher. Einzig in der 44. Minute touchierte ein Aufsetzer der Kaisersbacher die Oberkante der Latte.

Einen weiteren Oberkantentreffer landete die Heimelf in der 50. Minute. In der 53. Minute musste sich Keeper Haas mächtig strecken, um einen Rückstand zu verhindern. Die erste gute Chance für den TSV hatte in der 57. Minute Jochen König, aber sein Schuss ging knapp am rechten Pfosten vorbei. Kurz danach setzte sich Daniel Köger im Strafraum durch, aber seinen Flachschuss konnte der Kaisersbacher Torwart abwehren. Julian Fritz stand jedoch goldrichtig und staubte zur 1:0-Führung ab (60.).

Die Führung der Gäste währte aber nicht lange. In der 69. Minute brachte die Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Marc Folter knallte die Kugel aus 20 Metern unhaltbar zum 1:1-Ausgleich in die Maschen. In der 78. Minute ließ sich der Sulzbacher Torwart von einer Flanke auf das kurze Eck von Sascha Munz überraschen und der Tabellenführer lag mit 2:1 in Front. Als zwei Minuten später Niklas Hinderer (80.) mit einem Konter auf 3:1 erhöhte, war der Kaisersbacher Sieg perfekt.