Fußball-Kreisliga A1 Der Sieg war greifbar

Untergröningen / Jens Buchal

Die SGM Hohenstadt/Untergröningen muss sich im Heimspiel gegen den VfL Iggingen mit einem 2:2 begnügen.

Die Spielgemeinschaft von Hohenstadt und Untergröningen erkämpfte sich am Rötenberg gegen den VfL Iggingen verdient ein 2:2, wobei ein Sieg durchaus möglich und aus Sicht der Heimmannschaft am Ende auch verdient gewesen wäre. Nach einer von beiden Mannschaften verhaltenen Anfangsphase waren es die Hausherren, welche in der 10. Minute das erste Ausrufezeichen setzten. Marco Klotzbücher kam ziemlich freistehend zu einer Kopfballchance, konnte den gegnerischen Torwart jedoch nicht überwinden. Derselbe Spieler machte es in der 19. Minute besser, als er einen schnell ausgeführten Freistoß von Ahmet Akin in vollen Lauf mitnahm und überlegt zur 1:0-Führung verwerten konnte.

Das Spielgeschehen fand von da an überwiegend in der Mitte des Feldes statt. Erst nach ungefähr einer halben Stunde kamen die Gäste aus Iggingen zu ihrer ersten ernsthaften Chance. Ein schön getretener Freistoß zwang Felix Häussler zu seiner ersten Parade und ließ die SGM ihre knappe Führung behalten. Diese Möglichkeit schien den VfL besser in die Partie zu bringen. In den nächsten Minuten brachten sie die heimische Abwehr ein ums andere Mal in Verlegenheit. Christian Herr erzielte durch einen schönen Volleyschuss in der 35. Minute den 1:1-Ausgleichstreffer. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel musste Ahmet Akin, der Trainer der SGM, bereits zweimal wechseln und Christian Hägele kam für Fabian Berroth und Jannik Bürgel für Jens Mayer. Das heimische Team hatte die Begegnung nun ganz gut im Griff und machte sich das Leben nur durch eigene Leichtsinnsfehler schwerer als nötig. Offensiv sorgte die SGM immer wieder über ihre schnellen Angreifer für gute Chancen. Aber weder Jannik Bürgel, er traf in der 65. Minute nur die Querlatte, noch Marco Klotzbücher brachten ihre Farben erneut in Führung. So fiel in der 75. Minute durch einen Kopfballtreffer die glückliche Führung durch die Gäste.Es spricht für die Moral der SGM, dass nur eine Minute später dieser Rückstand wieder egalisiert wurde. Obwohl Iggingen nun sein System umstellte, war es die Spielgemeinschaft von Hohenstadt und Untergröningen, die den drei Punkten näherkam. Letztendlich blieb es bei der Punkteteilung.