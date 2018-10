Volleyball Der nächste Schritt

Gaildorf / Luca Stettner

Nein, zufrieden war Dennis Ellinger mit dem Abschneiden seines Teams in der vergangenen Runde nicht. „Letztes Jahr hatten wir ein sehr unerfahrenes Team und mussten uns erst in den Ligabetrieb reinfinden, deshalb haben wir viele Spiele deutlich verloren und sind Vorletzter geworden“, blickt er zurück. Der 27-jährige Informatik-Student geht als Trainer der Damen-Volleyballmannschaft des TSV Gaildorf in seine zweite Saison. Im vergangenen Jahr trat das Team in der B-Klasse 2 Württemberg Nord an – und beendete die Spielzeit mit drei Siegen aus 16 Spielen. In der morgen beginnenden Runde schlagen die Volleyballerinnen in der B-Klasse 1 Württemberg Nord auf. Spielerinnen und Coach erwarten nicht weniger als den nächsten Schritt in der Entwicklung: mehr Konstanz.

Gestiegene Ansprüche

Ellinger erklärt die neue Erwartungshaltung: „Wir erhoffen uns in der neuen Saison deutlich mehr. Die Spielerinnen sind nach dem letzten Jahr reifer geworden und besser ins Spielsystem eingebunden. Unser Ziel ist es, uns im oberen Tabellendrittel festzusetzen.“ Um das zu erreichen, bereiten sich die Frauen seit über fünf Wochen auf die neue Runde vor. Jeden Dienstag treffen sie sich zum Training, der Donnerstag ist als optionaler freier Trainingstag vorgesehen.

Konstanz scheint bei den Gaildorferinnen vor der neuen Saison das Schlüsselwort zu sein. Die Gruppe besteht aus zehn Spielerinnen, die aus Gaildorf, der direkten Umgebung, Gschwend und Schwäbisch Hall stammen. Im Vergleich zum Vorjahr, als viele in ihre erste Saison im regulären Spielbetrieb gingen, gibt es nur wenige personelle Veränderungen. Allerdings geht mit Mariella Vavra die bisherige Kapitänin. Sie ist zwar weiterhin als Spielerin gemeldet, wird aber wegen ihres Studiums kaum noch Zeit für Volleyball haben. Ersetzt wird sie durch Michaela Wied, die zuvor in Geißelhardt gespielt hat. „Wir sind gut aufgestellt“, zeigt sich Ellinger zufrieden. Spielerinnen mit erster Spielerfahrung sind bei den Gaildorferinnen trotzdem jederzeit willkommen.

Zur Konstanz trägt auch der Trainer selbst bei. Seit mehr als 15 Jahren spielt er beim SSV Geißelhardt Volleyball, aktuell tritt er mit dem aktiven Team in der Landesliga an. Obwohl er in Aalen studiert und in Sulzbach-Laufen wohnt, sind er und seine Familie seit Jahren Mitglied beim TSV Gaildorf. So kam er vor einem Jahr auch zum Trainerjob bei den TSV-Damen – seine erste Station als Coach. Aktuell liegt sein Fokus darauf, seiner Mannschaft eine neue Spielidee zu vermitteln: das Läufersystem. Konkret geht es darum, statt des 4:2-Spielsystems im 5:1 zu agieren – statt zwei Zuspielern also nur noch einen zu haben. Das bietet den Vorteil, einen zusätzlichen dritten Angreifer aufbieten zu können. „Das 5:1-System ist das deutlich effektivere und flexiblere. Allerdings setzt es ein gewisses Spielwissen voraus“, führt Ellinger aus. Bereits in der zurückliegenden Saison hat das Team das 5:1 in vereinzelten Spielsituationen getestet, das soll auch in den kommenden Partien passieren. Bis das 5:1-System dann dauerhaft eingesetzt wird, „braucht es aber noch Zeit“, wie der Übungsleiter feststellt: „Ziel ist es, gegen Ende der Saison so weit zu sein.“

Realistische Einschätzung

Trotz aller Euphorie warnt Trainer Ellinger vor zu hohen Erwartungen und macht deutlich: Der Aufstieg sei vorerst kein Thema. „In der A-Klasse ist das Leistungsniveau deutlich höher als in der B-Klasse“, weiß er. Erst vor zwei Jahren spielten die Gaildorferinnen für ein Jahr in der A-Klasse und stiegen nach einer Horror-Saison sieglos wieder ab – damals noch nicht unter der Regie von Ellinger. „Ich erwarte eine offene Liga, weil es in der untersten Spielklasse in der Regel bei allen Teams viele Zu- und Abgänge gibt“, schätzt er die Situation in der B-Klasse 1 Nord ein und ergänzt: „Vereinzelte Teams und Trainer kennen wir, andere noch nicht. Wir müssen die ersten Spieltage abwarten und dann wird man sehen, wie sich das Niveau in der Liga gibt.“

Einen Wunsch für den Saisonauftakt hat Ellinger noch: „Es ist wichtig, dass wir zumindest eines unserer beiden Heimspiele zu Saisonbeginn gewinnen. Das würde unserer Mannschaft Selbstbewusstsein verschaffen und helfen, gut in die Saison zu kommen.“ Morgen empfangen die Gaildorferinnen um 14 Uhr den TSV Münchingen zum ersten Saisonspiel in der heimischen Sporthalle, nach einer Pause treffen sie in der zweiten Partie des Doppelspieltags auf den VfB Neuhütten. „Die Vorfreude bei den Damen ist groß. Wir sind optimistisch. Das Team hat gut trainiert, die Trainingsbeteiligung in der Vorbereitung war durchweg hoch. Über viele Zuschauer würden wir uns freuen“, blickt Ellinger voraus. Vielleicht können die in der einen oder anderen Situationen ja auch mal das neue 5:1-System erkennen.