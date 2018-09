Tischtennis Der Aufsteiger übernimmt Tabellenspitze

Gaildorf / Brend Krey

Nach dem Aufstieg in die Bezirksklasse A gewinnt die erste Herrenmannschaft auch am zweiten Spieltag gegen den TTC Kottspiel I nach gut zwei Stun-

den mit 9:1. Die Gaildorfer,

bei denen mit Alina Rehmann die Nummer 1 der TSV-Damen mit von der Partie war, beherrschten den Gegner aus dem Bühlertanner Teilort nach Belieben. Kottspiel konnte mit einem Fünf-Satz-Sieg ihres Doppels Nummer 1 zwischenzeitlich ausgleichen. Doch das war es dann auch schon. In den neun Begegnungen gaben die Gaildorfer insgesamt nur neun Sätze ab und führen damit die Tabelle der Bezirksklasse A mit 4:0 Punkten vor dem TSV Roßfeld II an.

TSV Gaildorf: Gerhard Rehmann (2), Fabian Schuster (1), Andreas Stieb (1), Matthias Fruh (1), Alina Rehmann (1) und Omoniyi Ogunlade (1); Doppel gewannen G. Rehmann/Fruh und A. Rehmann/Ogunlade.

Die Herren II des TSV Gaildorf mussten dagegen eine hohe Auftaktniederlage einstecken. Gegen den SV Großaltdorf gab es eine 2:9-Pleite. Nach dem Aufstieg aus der Kreisliga B in die Kreisliga A verloren die Gaildorfer gegen den Mitaufsteiger aus dem Vellberger Teilort gleich zu Beginn alle drei Doppel und lagen somit mit 0:3 in Rückstand.

Der Gaildorfer Spitzenspieler Rainer Bauer konnte zwar mit einem Fünf-Satz-Sieg auf 1:3 verkürzen, allerdings waren die Großaltdorfer in allen Belangen den Gastgebern überlegen, obwohl diese durch Irene Kuhr aus der Damenmannschaft noch verstärkt worden waren.

TSV Gaildorf II: Rainer Bauer (1), Alexander Klein, Robin Kelldorfner, Irene Kuhr, Mannschaftsführer Andreas Goldmann (1) und Günter Scheurmann.