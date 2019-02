Tischtennis Der Aufsteiger macht den Klassenerhalt vorzeitig klar

Untergröningen / Petra Henninger

Ein Doppel-Auswärtsspieltag im Allgäu stand für die Mädchen II des TSV Untergröningen auf dem Programm. Durch ein überraschendes Remis im ersten Spiel in Deuchelried sicherten sich die Aufsteigerinnen aus dem Kochertal vorzeitig den Klassenerhalt in der TT-Verbandsklasse der Mädchen. Gegen Deuchelried gab es in der Vorrunde noch eine klare 1:6-Abfuhr. Das 5:5 war nun sogar unglücklich, da der TSV alle drei Fünf-Satz-Spiele abgeben musste. Nach den Punkteteilungen im Doppel, sowie im vorderen Paarkreuz teilte man sich auch im hinteren Paarkreuz die Punkte: Lotte Groß drehte nach einem 0:1-Satzrückstand ihr Spiel gegen Biggel (3:1) zum 3:3-Zwischenstand. Dann sah es nicht so gut für Untergröningen aus, als Lea Elzner und Yeliz Kocbinar mit 2:3 abgaben. Zwei 3:1-Siege von Lotte Groß sowie Julianna Wolf sorgten aber noch für 5:5-Ausgleich.

Gegen den Zweiten Aulendorf fehlte Untergröningen dann etwas die Kraft und Konzentration. Das 0:6 war aber eher unglücklich, denn drei der sechs Spiele gingen im fünften Satz verloren. Der Spielverlauf zeigte, dass sich die Kochertälerinnen kräftig gegen die Niederlage gewehrt haben, mit 6:14-Punkten und Platz 5 haben sie den Klassenerhalt vorzeitig geschafft.