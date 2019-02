Tischtennis Den Titel in der Landesklasse im Blick

Untergröningen / Petra Henninger

In der Jungen-­Landesklasse empfing der TSV Untergröningen den SC Berg und siegte verdient mit 6:1 nach zwei starken Doppelleistungen: Fabian Prochaska und Felix Müller gewannen mit 3:1 gegen Jana und Felix Hoffmann. Amelie Fischer und Cristina Krauß setzten sich mit 3:0 gegen die Berger Paarung Hammerschmidt/Maunz durch. Fischer gelang ein 3:1-Erfolg gegen Jana Hoffmann, während Fabian Prochaska mit 0:3 gegen Hammerschmidt unterlag. In den nächsten Partien konnten die TSVler die Begegnungen sicher für sich entscheiden. Felix Müller mit einem 3:0 gegen Felix Hoffmann; Cristina Krauß mit einem 3:0-Erfolg gegen Philipp Maunz. Amelie Fischer brachte schließlich den Siegpunkt durch einen 3:1-Erfolg gegen Richard Hammerschmidt. 19:5 Punkte haben die Untergröninger auf ihrem Konto. Am kommenden Samstag steht das Spitzenspiel beim Tabellenführer TSF Ludwigsfeld an. In der Vorrunde verloren die Kochertäler mit 0:6.

TSV Untergröningen: Fabian Prochaska/Felix Müller (1), Miriam Kuhnle/Justin Schulz (1); Amelie Fischer (2), Fabian Prochaska, Felix Müller (1), Cristina Krauß (1).