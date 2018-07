Gaildorf / Klaus Rieder

Mit dem 5:1-Sieg gegen den TC Süssen haben die Herren 65 des TC Gaildorf die letzten Zweifel beseitigt und mit dem zweiten Saisonsieg den Klassenerhalt in der Württembergstaffel schon vor dem abschließenden Spieltag perfekt gemacht. An diesem Wochenende sind es nur wenige Spiele, ehe dann in der kommenden Woche das Saisonfinale der Sommerrunde ansteht.