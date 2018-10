Tischtennis Den ersten Punkt auf dem Konto

Ortsmarke / Klaus Rieder

Nachdem die Damen des TSV Gaildorf am ersten Spieltag in der Landesklasse in Gochsen ersatzgeschwächt mit 2:8 unterlagen (Punkte durch Luise Michael und Doppel Kuhr/Michael), gab es mit dem 7:7-Unentschieden gegen die Spvgg Satteldorf II den ersten Punkt für den Landesliga-Absteiger.

Gaildorf spielte diesmal mit Alina und Rebecca Rehmann. Wie schon gegen Gochsen waren Irene Kuhr und die Jugendspielerin Maria Alber, die diesmal Birgit Rehmann ersetzte, dabei.

Bis zum Zwischenstand von 3:2 für die Gastgeberinnen wogte die Partie hin und her. Dann allerdings siegten die Gäste dreimal in Folge und gingen mit 3:5 in Führung. Die Gaildorfer Stammkräfte konnten ihre folgenden Partien gewinnen. Beim Stand von 7:6 musste sich die Jugendspielerin Maria Alber dann noch Tanja Seiffer geschlagen geben. Die Nummer 2 der Gäste hatten zuvor schon Irene Kuhr in drei klaren Sätzen bezwungen. Nach 2,5 Stunden Spielzeit stand so ein 7:7, ein verdienter Punktgewinn für die Gaildorferinnen.

TSV Gaildorf: Alina Rehmann (2), Irene Kuhr (1), Rebecca Rehmann (3), Maria Alber; Doppel Rehmann/Rehmann (1).