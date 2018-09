Fußball-Kreisliga B1 Dejan Draganovic überzeugt

Gaildorf / Erich Krupp

Der FC Ottendorf schlägt im Heimspiel den bisherigen Tabellensechsten TSV Michelfeld II mit 6:3 Toren.

In einer über weite Strecken schwachen Begegnung bringen sich die Ottendorfer oft selbst in Gefahr. Die Angriffsreihen beider Mannschaften überzeugen über weite Strecken des Spiels. Beide Abwehrreihen lassen zu viel zu. Es dauert bis zur 22. Minute, ehe Mika Tischler nach feinem Pass von Draganovic den ersten Treffer für die Ottendorfer erzielt. Ein fataler Abspielfehler in der 42. Minute zum Gegner bringt den Ausgleich für Michelfeld. Drei Minuten nach Wiederanpfiff erzielt Draganovic nach Eckball von Tischler seinen zweiten Treffer. Noch in der gleichen Minute seiner Einwechslung überspielt Lukas Krupp den gegnerischen Torwart und bringt seine Mannschaft mit 3:1 in Führung.

Nach einem Freistoß von Karl Niklas Drescher nutzt Draganovic die Verwirrung im Strafraum und erhöht auf 4:1. Die Nachlässigkeiten im Spiel der Ottendorfer werden kurze Zeit später bestraft. Ein Konter der Michelfelder über die rechte Angriffsseite bringt den Anschlusstreffer. Torwart Thomas Wasik bewahrt zwei Minuten später seine Mannschaft mit einer Glanzparade vor dem 4:2. In der 72. Spielminute zeigt Draganovic seine ganze Klasse. Nach Balleroberung in Höhe der Mittellinie startet er seinen Lauf und schließt mit einem platzierten Flachschuss ab.

Fast im Gegenzug erzielt Michelfeld den Treffer zum 5:3. Den Schlusspunkt in der torreichen Partie setzt wiederum Dejan Draganovic. Sein Zuspiel fünf Minuten vor Schluss auf Lukas Krupp nutzt dieser zum Endergebnis von 6:3. Am Freitag musste sich der FC Ottendorf beim VfB Neuhütten knapp mit 2:3 geschlagen geben. Im zweiten Durchgang wurde es hektisch. Die Ottendorfer Abwehr geriet an diesem Tag auch wegen umstrittener Entscheidungen des Schiedsrichters aus dem Konzept und machte Fehler.