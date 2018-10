Tischtennis Da waren mehr als zwei Punkte drin

Sulzbach-Laufen / Markus Meng

Ein nicht unbedingt erwarteter 9:7-Erfolg gelang dem TSV Sulzbach-Laufen in der TT-Bezirksklasse B2 beim solide gestarteten Aufsteiger SSV Geißelhardt. Gegen die SG Sindringen war beim 6:9 mehr drin. Wie „üblich“ musste das mittlere Paarkreuz, Felix Gnamm und Uli Müller, ersetzt werden. Die beiden verbleibenden Vorrundenspiele des Jugendersatzspielers Lukas Meng hat man auch bereits anders verplant, sodass neben „Ersthelfer“ Steffen Thoma diesmal Erhard Kungel und Dimitri Zerbe einspringen mussten.

Geißelhardt musste auf seine Nummer 2 verzichten, was dem TSV-Team in die Karten spielte. Nach den Doppeln führte der Gast mit 2:1. Manfred Müller/Markus Meng mussten gegen Weinmann/Auwärter in vier Sätzen abgeben. Dafür besiegten Peter Engel/Helmut Ley ihre Kontrahenten Schneider/Schreier deutlich. Das eingespielte Doppel Steffen Thoma/Erhard Kungel hielt Bühler/Mack in vier Sätzen in Schach. Engel bezwang Weinmann in vier überwiegend engen Sätzen. In den Einzeln ging Manfred Müller nach fünf kräftezehrenden Sätzen gegen Schneider im Entscheidungssatz „der Sprit aus“. Meng und Ley unterlagen Schreier und Bühler überraschend deutlich. Thoma schlug Auwärter in vier Sätzen. Mit dem gleichen Resultat unterlag Kungel gegen Mack. Drei klare Siege von Engel, Müller und Ley drehten das Spiel. Meng unterlag nach Leistungssteigerung gegen Bühler unglücklich im Entscheidungssatz, ehe nach einem klaren Sieg des starken Thoma und einer deutlichen Niederlage von Kungel das Schlussdoppel die Entscheidung bringen musste. Müller/Meng zeigten beim Drei-Satz-Sieg gegen Schneider/Schreier eine starke Leistung.

Doppel sorgen für Führung

Auch gegen die SG Sindringen-­Ernsbach lag der TSV nach den Doppeln in Front. Müller/Meng sowie Thoma/Zerbe punkteten, Engel/Ley unterlagen trotz ansprechender Leistung in vier Sätzen. Engel und Meng punkteten dann in fünf Sätzen, Müller unterlag trotz heftiger Gegenwehr in vier Sätzen zum 4:2-Zwischenstand. Dann wendete sich das Blatt. Die Gäste gewannen sechs Spiele in Folge – davon zwei nach fünf Sätzen. Ley in vier Sätzen gegen Baier und Thoma in drei Sätzen gegen Pecho brachten den TSV noch einmal auf 6:8 heran. Doch Zerbe unterlag trotz heftiger Gegenwehr Likinich im fünften Durchgang mit 9:11 zum 6:9-Endstand. Ein Remis wäre in diesem Spiel möglich gewesen – dennoch ist der TSV mit einem Punktestand von 6:4 absolut im Soll. In zwei Wochen kommt es zum Derby mit dem TTC Westheim.