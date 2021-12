Die Damen II des SV Frickenhofen 2 mussten sich in der vergangenen Saison zu Hause der VSG Hussenhofen/Bettringen II geschlagen geben. Diese Paarung in der laufenden Saison wurde am Samstag abgesagt. Am 16. Januar wird der SVF II laut Spielplan in dem Gmünder Teilort zum Rückrundenspiel erwartet. © Foto: Mathias Welz