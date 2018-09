Tischtennis Chancenlos gegen starke Illertissener

Illertissen / Klaus Rieder

In der Tischtennis-Verbandsklasse Süd der U-18-Mädchen reiste die ersatzgeschwächte zweite Untergröninger Mannschaft nach Illertissen und musste dort eine deutliche Niederlage einstecken. Da Lotte Groß bei den Jungs im Einsatz war und Yeliz Kocbinar verletzt ausfiel, rückten Lea Schimpf und Lara Elzner in die Mannschaft auf. Doch die Illertissener Mädchen erwiesen sich als zu stark und erlaubten den Gästen lediglich fünf Satzgewinne. Zum Auftakt gelang es der Paarung Lea Elzner und Julianna Wolf das Doppel gegen Elena Aschenbrenner und Tabea Kolb mit 3:0 zu gewinnen, während Lara Elzner und Lea Schimpf gegen Kayra Bekir und Isabel Hipp mit 0:3 das Nachsehen hatten. Im weiteren Verlauf gelang es nur noch Lea Elzner in ihren beiden Einzeln einen Satz zu gewinnen. Alle Einzel-Begegnungen gingen verloren, sodass am Ende eine 1:6-Niederlage auf dem Papier stand.

Illertissen - Untergröningen 6:1

Punkte: Doppel: Lea Elzner/Julianna Wolf (1), Lara Elzner/Lea Schimpf;

Einzel: Lea Elzner, Julianna Wolf, Lara Elzner, Lea Schimpf