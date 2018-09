Fußball-Oberliga Backnang schlägt Göppingen 3:1

Backnang / Peter Lindau

Rund 250 Zuschauer sehen, wie die TSG Backnang aufdreht und den 1. Göppinger SV 3:1 bezwingt.

Der Backnanger Anhang bekommt am Samstag im Etzwiesenstadion eine verwandelte Elf zu sehen. Doch zunächst müssen die Fans in diesem Fußball-Oberligaspiel eine Schrecksekunde verdauen. Domenico Botta vom 1. Göppinger SV trifft in der neunten Minute für sein Team. Schiedsrichter Dennis Boyette vom MFC Phönix greift zur Pfeife und bestätigt das frühe Tor. Der Treffer der Göppinger erweist sich als Weckruf für die Elf von Trainer Andreas Lechner.

So dauert es nur bis zur 28. Minute, ehe Daniel Lang für Backnang ausgleichen kann. Lang ist an diesem Tag eindeutig der beste Spieler im Lager der TSG. Auch das 2:1 in der 62. Minute geht auf sein Konto. Das Spiel droht ab diesem Zeitpunkt für Göppingen gelaufen zu sein. Dann steht auch noch Backnangs Engjell Hoti vor dem Tor und schießt in der 78. Minute das 3:1 für den Gastgeber.

Für Daniel Lang kommt in der 83. Minute noch Loris Maier auf den Rasen. Auch Matej Maglica bekommt noch eine Chance zu spielen. Er wird in der 89. Minute eingewechselt. Der 3:1-Erfolg über den Göppinger SV bringt der TSG Backnang wertvolle Zähler ein. Der aktuelle 14. Tabellenplatz ist aber alles andere als das angestrebte Saisonziel.