Fußball Backnang mit dem nächsten Dreier

Backnang / mib

„Natürlich ist der Start mit sechs Punkten sehr gut gelungen, aber wir werden weiterhin demütig sein und sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst“, so Marc Erdmann, sportlicher Leiter der TSG Backnang, nach dem verdienten 4:2-Erfolg gegen den Titelkandidaten FSV Bissingen. Dem Kellerkind gelang ein Start wie aus dem Lehrbuch. Louis Wiesheu machte genau dort weiter, wo er gegen Reutlingen aufgehört hatte: Tore schießen! Lange benötigte der Favorit nicht für den Ausgleich, der durch ein Eigentor fiel (17.). Die Etzwiesen-Elf wurde dadurch angespornt und Julian Geldner (23.) sowie Torjäger Marinic (38.) sorgten für einen 3:1-Vorsprung. Vor der Pause konnte Riccardo Gorgolione noch per Strafstoß auf 2:3 verkürzen. Backnang ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Es dauerte derweil bis in die Schlussphase, ehe Michele Varallo vor 300 Zuschauern mit dem 4:2 den Sack zu machte. Kurios war indes eine Ampelkarte für die Gäste: Der eingewechselte Pierre Williams benötigte nur schlappe sieben Minuten, ehe er von Schiedsrichter Joshua Zanke wieder vom Feld geschickt wurde.

TSG Backnang – FSV Bissingen 4:2



Tore: 1:0 Wiesheu (4.), 1:1 Eigentor (17.), 2:1 Geldner (23.), 3:1 Marinic (38.), 3:2 Gorgolione (45./FE), 4:2 Va- rallo (78.)

TSG Backnang: Marcel Knauß, Jannik Dannhäußer, Thomas Doser, David Kienast (90. Patrick Tichy), Michl Bauer, Leon Maier, Julian Geldner, Benito Baez Ayala (61. Loris Maier), Louis Wiesheu, (79. Matej Maglica), Mario Marinic, Michele Varallo (87. Antonio Beobrajdic)