Hallenfußball b

Crailsheim / b

Was für die einen eher zu einer Last geworden zu sein scheint, ist für die anderen immer noch eine große Freude: das Hohenloher Hallenmasters. Viele Mannschaften aus dem Fußball-Bezirk Hohenlohe hatten sich nicht einmal für die Qualifikationsturniere angemeldet, zum Beispiel nur drei der 16 Bezirksligisten (Altenmünster, Dünsbach, Michelfeld). Ein Team, das sich richtig auf das Masters freut, ist die Spvgg Gammesfeld (Kreisliga A3). „Wir haben uns richtig gefreut, dass wir uns dafür qualifiziert haben“, sagt Trainer Lars Langenbuch. Für Gammesfeld ist es die erste Teilnahme am Hallenmasters, das zum 19. Mal ausgetragen wird. Die Spvgg ist neben dem SC Steinbach, dem SV Westheim, dem TSV Gerabronn (Bezirkspokalsieger) und dem SV Gründelhardt einer von fünf Vereinen aus den Kreisligen A, die diesmal am Hallenmasters teilnehmen. Ein B-Ligist hat sich in diesem Jahr nicht qualifizieren können. 2018 hatten noch der SV Tiefenbach und der GSV Waldtann den Sprung geschafft. „Für mich sind die Favoriten der TSV Crailsheim, die Spvgg Satteldorf – und natürlich der TSV Ilshofen als Allererstes“, sagt Organisator Lars Schaborak. jom