Tischtennis Aufsteiger will den ersten Sieg

Die Damen III des TSV Untergröningen sind in die Landesklasse aufgestiegen und warten dort noch auf den ersten Sieg. Zuletzt gab es für den TSV – bei dem die auch in der U-18-Verbandsklasse spielende Cristina Krauß auf Position 3 zum Einsatz kommt – ein Unentschieden gegen den Tabellenzweiten Herrlingen III. © Foto: Archiv/Mathias Welz

Gaildorf / Josef Fiedler und Klaus Rieder

Das 8:4 der Damen des TSV Gaildorf (3:3 Punkte) gegen das Schlusslicht NSU Neckarsulm III (1:7) bedeutete den ersten Saisonsieg des TSV in der TT-Landesklasse. Gaildorf pausiert am Wochenende und ist wieder am 3. November im Einsatz. Dann geht es zum TSV Vellberg. Am Wochenende steht nur die Partie TTC Neckar-Zaber (1:5) gegen den TSV Michelbach/Bilz (2:4) auf dem Programm.

In der Bezirksklasse B2 ist der FC Oberrot (4:0) Tabellenzweiter hinter Neuenstein (6:0) – beide pausieren. Nur schleppend voran kommt der Spielbetrieb in der Kreisliga. Die Damen des FC Oberrot II bestreiten ihr erstes Heimspiel: Gegen Westheim IV (Samstag 17 Uhr) gelangen in den zwei vergangenen Spielzeiten stets doppelte Punktgewinne.

In der Herren-Bezirksliga ist der FCO wieder im Einsatz: Nach vier Wochen Pause muss Oberrot (2:2) am Sonntag zum Aufsteiger Öhringen II (2:6). Die TSG kassierte in ihren drei Spielen nur deftige Niederlagen. Also steht der FCO in der Favoritenrolle. Zwei Punkte wären empfehlenswert, da in einer Woche der Tabellenführer SV Elpersheim (6:0) im Rottal zu Gast ist. Der Spitzenreiter hat heute den SV Ingersheim (4:4) zu Gast.

Das Spitzentrio in der Bezirksklasse A2 setzte sich mit deutlichen Erfolgen weiter vom Fels ab, voran der TSV Gaildorf (10:0) mit seinem 9:3-Sieg gegen den Bezirksliga-Absteiger TSV Obersontheim (2:4). Gaildorf, wie auch der Tabellenzweite FC Unterheimbach (8:0), pausieren am Wochenende. Der TSV Rossfeld II (6:0) kann in den beiden Partien des Spieltages zum spielfreien Führungsduo aufschließen – es geht gegen den TSV Michelbach/Bilz (0:2) und den TTC Gnadental IV (1:7).

Duell der Titelanwärter

In der Bezirksklasse B2 will sich der TSV Sulzbach-Laufen (6:4) in dieser Saison aus dem Abstiegskampf heraushalten. Mit dem 9:7-Sieg in Geißelhardt (3:5) hat der TSV ein positives Punktekonto – und bei der knappen 6:9-Niederlage hatten die Kochertäler den Mitfavoriten SG Sindringen (6:0) am Rande eines Punktverlustes. Sulzbach-Laufen pausiert jetzt. In Öhringen (4:0) kommt es zum ersten Duell der Titelfavoriten. Der Tabellenführer TSV Vellberg (8:0) reist an.

Wie erwartet war für den TSV Gaildorf II (1:9) beim Spitzenreiter der Kreisliga A4, dem TSV Sulzdorf II (10:0), nichts zu holen. Die Punkte gegen den Abstieg müssen vor allem gegen die direkte Konkurrenz gemacht werden, doch jetzt pausiert der TSV. Dafür versucht es der TSV Michelbach/B. II (0:6) mit dem ersten Punktgewinn. Doch die Hürde PSG Hall III (5:5) dürfte zu hoch sein.

In der Kreisliga B4 brachte der TTV Eutendorf I (4:2) dem Spitzenreiter TTC Westheim II (6:2) in dessen Halle mit dem 9:7 die erste Niederlage bei und unterstrich seine Mitansprüche auf den Titel. Das Schlusslicht TSV Michelbach/Bilz III (0:8) dürfte dem beim Heimspiel des TTV nicht im Wege stehen. Die Herren II des TSV Sulzbach-Laufen II (3:5) empfangen am heutigen Freitag mit dem TSV Vellberg II (1:5) ebenfalls einen Abstiegskonkurrenten.

Zu ihrem zweiten Saisonspiel in der Kreisklasse Gr. 1 erwartet der TTV Eutendorf III (0:2) den TV Rot am See (2:0). In der Kreisklasse Gr. 2 gab es ein wenig erfreuliches Wochenende für den TSV Gaildorf III (5:1) und den FC Oberrot II (2:2): Während der TSV wenigstens ein 5:5 gegen den TSV Zweiflingen II (5:3) rettete musste der Meister Oberrot eine 4:6-Niederlage in Bühlertann (6:0) hinnehmen. Der FCO hat jetzt zweimal Gelegenheit zur Korrektur: zunächst gegen den TSV Neuenstein VI (0:4) und dann bei Forchtenberg II (2:2). Gaildorf III übernimmt bei einem Sieg in Neuenstein (0:4) vom spielfreien SC Bühlertann III die Tabellenführung.

In der Verbandsliga pausieren die Damen des TSV Untergröningen (4:6) auch an diesem Wochenende. Drei Kellerkinder sind dagegen im Einsatz. Dabei trifft Satteldorf (0:4) zunächst auf den DJK Stuttgart (3:7) und dann auf Gnadental (2:8).

Nach dem 3:8 gegen den Verbandsliga-Absteiger SC Berg (6:2) sind die Damen II des Aufsteigers TSV Untergröningen (4:2) den Platz an der Sonne in der Verbandsklasse zunächst los. Als Saisonziel ist ja der Klassenerhalt ausgegeben. Und es können erst in einer Woche wieder Punkte gesammelt werden, wenn die jetzt spielfreien Kochertälerinnen zum Schlusslicht Wangen (1:5) reisen.

Berg II auf dem Rötenberg

In der Damen-Landesklasse sind der TSV Untergröningen III und der SC Berg II auch Tabellennachbarn – allerdings auf den hinteren Rängen mit jeweils 1:3 Punkten. Nun treffen beide auf dem Rötenberg aufeinander.

In der Landesliga Gr. 2 warten die Damen des TV Murrhardt (1:7) immer noch auf den ersten Sieg. Zuletzt unterlag der Aufsteiger beim TSV Lichtenwald (4:6) mit 3:8. Gegen den SV Nabern (7:1) wird es nicht leichter.