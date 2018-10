Tischtennis Aufsteiger verliert gegen Absteiger

Untergröningen / Petra Henninger

Nach einem erfolgreichen Start in der Tischtennis-Verbandsklasse Süd mussten die Damen II des TSV Untergröningen als Aufsteiger gegen den Verbandsliga-Absteiger vom SC Berg die erste Niederlage einstecken. In den Doppeln kam es zu einer Punkteteilung. Theresa Preston und Petra Henninger erkämpften im Entscheidungssatz den ersten Punkt, doch Anja Reiner und Carola Mangold mussten sich 1:3 geschlagen geben.

In den Einzeln konnte Theresa Preston an ihre gute Leistungen anknüpfen und erhöhte durch einen 3:1-Sieg über Nadine Wollinsky auf 2:1. Doch durch eine glatte Niederlage von Petra Henninger gegen Jasmin Stocker war der Ausgleich wiederhergestellt.

Im nächsten Durchgang gab es eine weitere Punkteteilung: Anja Reiner gelang ein toller 3:1-Erfolg über Carina Ziegler, doch eine 0:3-Niederlage musste Carola Mangold einstecken. Danach kam der Knackpunkt des Spiels: Sowohl Theresa Preston als auch Petra Henninger mussten über die volle Distanz und gingen am Ende leer aus. Beim Stand von 3:5 folgten zwei glatte Niederlagen im hinteren Paarkreuz. In den Überkreuzpartien stand Carola Mangold der SC-Nummer 1, Jasmin Stocker, gegenüber, aber die Überraschung blieb aus und Berg erzielte den achten Punkt zum Sieg. Dadurch übernehmen sie gleichzeitig die Tabellenführung in der Verbandsklasse.

TSV Untergröningen (Punkte): Theresa Preston/Petra Henninger (1), Anja Reiner/Carola Mangold, Theresa Preston (1), Petra Henninger, Anja Reiner (1), Carola Mangold.