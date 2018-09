Fußball „Vielleicht eine kleine Überraschung drin“

Sulzbach-Laufen / Michael Busse Klaus Rieder

Der Bezirksliga-­Tabellenführer Kaisersbach und der Zweite Steinbach gewannen ihre Spiele und vergrößerten ihren Vorsprung auf den spielfreien TSV Nellmersbach und den SV Remshalden. Neuer Tabellendritter ist der FSV Waiblingen mit fünf bzw. drei Punkten Rückstand auf das Führungsduo.

Für den Spitzenreiter dürfte am morgigen Sonntag die TSG Backnang II keine allzu große Hürde darstellen, denn schließlich verfügen die Kaisersbacher mit ihren 22:4-Toren über den erfolgreichsten Angriff und die beste Abwehr der Liga. Dagegen stehen die Backnanger, die zuletzt mit nur elf Spielern zum TSV Sulzbach-Laufen gereist waren.

Der Tabellenzweite SV Steinbach pausiert und so könnte der FSV Waiblingen die Chance nutzen, mit einem Sieg im Verfolgerduell beim SV Remshalden zum Tabellenzweiten aufzuschließen. Doch auch der SV wie auch Nellmersbach dürften dieses Ziel verfolgen.

In zwei Kellerduellen stehen sich morgen das Schlusslicht SC Korb und der KTSV Hößlinswart sowie die noch sieglosen TSV Leutenbach und SV Fellbach II gegenüber.

SG Schorndorf - TSV Sulzbach-L.

Flutlichtspiele haben ihren ganz eigenen Reiz und gelten als Besonderheit. Für Sulzbach-Laufen geht es heute Abend darum, beim hochambitionierten Gastgeber etwas Zählbares mitzunehmen. So würde sich der Wert des Sieges gegen Backnang noch steigern. „Wir sind alle froh, endlich den ersten Dreier eingefahren zu haben“, so Ronnie Obermüller von der TSV-Abteilungsleitung. „Vor allem, dass wir zu null gespielt haben, hat uns gutgetan.“ Er hadert aber mit der Chancenverwertung: „Es hätte schon zur Halbzeit auch 5:1 stehen können.“

Die Elf von Sven Bockmeyer hat nun sechs Spiele absolviert und vier Niederlagen einstecken müssen. Obermüller hebt hervor, dass diese gegen die „Top vier“ zustande gekommen sind. Zur Beruhigung dürfte dies aber kaum beitragen: Bei Schorndorf geht nach dem 3:4 gegen Waiblingen die Tendenz wieder nach oben. Mit dem 6:0 in Fellbach hat man sich auch eingeschossen. In der Startelf standen dabei lediglich drei Spieler, die höchstens Bezirksliga-Erfahrung haben. Die restlichen acht Startspieler kickten schon in höheren Ligen – vorneweg Spielertrainer Sokol Kacani, der für die Stuttgarter Kickers in der 3. Liga auflief.

Ist die zusammengestellte Elf doch verwundbar, was die 1:4-Packung gegen den Aufsteiger und Tabellenzweiten Steinbach vermuten lassen könnte? Vielleicht könnte man daraus auch ableiten, dass Schorndorf so früh in der Saison noch große Probleme mit eingespielten und charakterstarken Gegnern hat. Und darauf setzen die Kochertäler. Obermüller: „Wenn wir das umsetzen, was wir können, und die Blockaden aus den Köpfen bekommen, dann ist vielleicht eine kleine Überraschung drin.“