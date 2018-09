Interview „erwarte, dass sich die Mannschaft zerreißt“

Oberrot / Klaus Rieder

Bei der Niederlage gegen den TSV Alt­hütte hätte der FC Oberrot – laut Zitat im Spielbericht – die „schlechteste Leistung seit Jahren“ abgeliefert. Wie haben Sie das Spiel gesehen, gegen die als Kellerkind einzuschätzende Mannschaft?

Heiko Rohrweck: Na ja, in der laufenden Saison sind wir ja auch ein Kellerkind. Aber aus der Frage ist eine in uns gesetzte Erwartungshaltung herauszuhören. Richtig ist, dass das Spiel in Althütte unterirdisch war und ein richtiger Dämpfer, denn ich hatte trotz

der unbefriedigenden Ergebnisse schon Fortschritte gesehen.

Wo liegt das Problem?

Wir tun uns momentan nach Rückschlägen einfach schwer, um wieder in die Spur zu kommen.

Was muss besser werden, damit der FCO aus dem Keller kommt?

Ich habe immer betont, dass der letztjährige dritte Platz eine hohe Bürde ist, die für unsere Entwicklung nicht gut ist. Es hatten sich schon einige Baustellen herauskristallisiert. Für mich ist es keine Frage, dass wir da unten wieder rauskommen. Die Mannschaft hat eine hohe individuelle Klasse.

Warum dann die Startprobleme?

Vielleicht war ich die ersten Spiele noch zu ängstlich, weil ich die anderen Mannschaften in der Liga noch nicht kenne und auch keinen Tabellenplatz als Richtschnur hatte. Doch das ändert sich langsam, Auch kenne ich unsere eigenen Spieler und ihre Stärken immer besser.

Ein Widerspruch zum Althüttespiel?

Die Einstellung der Spieler im Training und die Trainingsbeteiligung an sich ist gut, ebenso – meiner Meinung nach – auch die Kameradschaft der Spieler. In Alt­hütte war ich über unser Spiel natürlich auch überrascht. Nach fünf Spielen von mangelnder Einstellung zu sprechen? Nein, das sehe ich nicht!

Zum morgigen Gegner: Sulzbach/Murr wartet wie der FCO auch noch auf den ersten Sieg ...

Ich erwarte ein schweres Spiel, bei dem sich unsere Mannschaft zerreißt und den ersten Sieg holt. Ich bin überzeugt, dass nach dem ersten Dreier der Knoten platzt.

Gibt es personelle Probleme?

Woche für Woche fehlen uns aufgrund von Krankheit, Verletzungen oder Urlaub wichtige Spieler. Auch allein deshalb ist es wichtig, eine Breite in den Kader zu bekommen.