Trainer Roland Jegg hat beim Fußball-Kreisligisten FV Bellenberg (A3) nach acht Niederlagen plus roter Laterne das Handtuch geworfen. Nach dem 1:2 beim TSV Regglisweiler telefonierte er direkt mit Klubvorstand Daniel Schönfeld. Dabei wurde ein Treffen am Sonntag vereinbart. Dann bot Jegg, in der f...