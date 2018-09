Sportkegeln Erst die letzten Kugeln bringen die Entscheidung

Crailsheim / pm

Gleich in den Startbegegnungen ging es hoch her. ESV-Kapitän Johannes Hager verlor zunächst die ersten beiden Bahnen gegen Simon Keutschegger (545). Am Ende landete Hager die ESV-Bestmarke mit 572 Kegeln und drehte damit noch das Duell gegen Keutschegger.

In der Parallelbegegnung sicherte Sebastian Schuster (526) den Böbingern den ersten Mannschaftspunkt gegen Martin Alker (521) durch zwei Neuner mit den letzten Kugeln. Vor dem zweiten Durchgang stand es nach Punkten 1:1, doch die Crailsheimer lagen knapp mit 22 Kegeln vorne. Das 2:1 für den ESV erzielte Jonas Schunk (516) ohne Probleme gegen Manfred Höpfler (443). Eine knappe und unglückliche Pleite kassierte Pierre Munz (497). Er musste sich auf drei Bahnen geschlagen geben und gab dadurch den Mannschaftspunkt an Sven Keutschegger (482) ab. Folglich stand es vor dem letzten Spiel­drittel mit 2:2 Punkten weiter remis.

Gastgeber setzen sich weiter ab

Crailsheim erhöhte jedoch den Vorsprung in der Kegelwertung deutlich auf 110 Kegel. Die erstmalige Führung in der Partie für die Gäste schaffte Florian Sienel (581) sehr souverän gegen Klaus Warth (530).

Ein extrem spannendes Duell lieferten sich Siegfried Lehr (507) und Roland Sienel (497) um den Ausgang des Spiels. Erst auf der letzten Bahn konnte sich Lehr von Sienel knapp absetzen und den entscheidenden Mannschaftspunkt zum ESV-Sieg holen. Das Spiel endete schließlich mit 5:3 Punkten und 3143:3074 Kegeln ­zugunsten des ESV Crailsheim. Der ESV Crailsheim ist sehr erfolgreich gestartet und feierte damit schon den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel.

In der Tabelle liegt der ESV Crailsheim nun punktgleich mit den Mannschaften aus Gaisbach, Westhausen und Essingen, die ebenfalls in den ersten beiden Spielen siegreich waren.

Böbingen musste die erste Saisonniederlage in Crailsheim einstecken.

Schon am Samstag geht es für die ESV-Kegler wieder um Punkte. Um 16 Uhr beginnt die Begegnung in Büschelhof, wo die nächsten Punkte vergeben werden.