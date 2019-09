Der Eishockey-Landesligist VfE Ulm/Neu-Ulm will nicht nur sportlich mit dem anvisierten Bayernliga-Aufstieg in neue Dimensionen vorstoßen. Vor der Saisoneröffnungsparty am Sonntag (ab 12.30 Uhr/ Eisstadion Neu-Ulm) ist Geschäftsführer Patrick Meißner angesichts der Fortschritte auch im Umfeld begeistert. Der Umsatz des Gesamtvereins wird auf die Rekordsumme von 350 000 Euro steigen.

„Wir sind Ligaspitze“

Im Bereich des Sponsorings ist eine Steigerung von 15 Prozent gegenüber der Vorsaison zu verzeichnen. Ein zweiter VIP-Raum, den eine Ulmer Brauerei mit dem Inventar ausstattet, wird erforderlich. Zudem besteht nun eine Ausrüstervereinbarung mit einem Füssener Händler für Eishockey-Zubehör. Die Spieler der Devils erhalten die Kleidung, Schlittschuhe und Schläger, die auch vom Großteil der Profis in der amerikanischen NHL verwendet werden. „Es gibt nichts Besseres. Wir sind Ligaspitze bei diesem Rahmenprogramm für die Spieler“, frohlockt Meißner.

Was auch bei den Gesprächen mit Neuzugängen als nicht unerhebliches Argument bei den Cracks Anklang findet. „Der Spieler soll hier spielen, weil er Spaß am Eishockey hat und nicht wegen des Geldes“, ergänzt VfE-Vorstandsmitglied Georg Meißner. Zudem wurde in Eigenregie die Mannschaftskabine renoviert. Jeder Spieler hat einen eigenen Bereich von 78 Zentimeter Breite. Patrick Meißner: „Das ist vom Komfort vergleichbar wie in der DEL.“

Testpartie gegen Bietigheim-Bissingen startet um 18 Uhr

Davon sollen sich die Fans bei der Saisoneröffnung am Sonntag schon ein Bild machen können. Unter anderem wird die Herren-Mannschaft sowie 120 Talente in den fünf Nachwuchsmannschaften präsentiert. Um 18 Uhr findet die Testpartie gegen den SC Bietigheim-Bissingen (Baden-Württembergische Regionalliga) statt.

