Tischtennis Ein tolles Miteinander im Verein

Bei der Gruppe der „älteren“ Jugendlichen gibt es sieben Mannschaften, die am Wettbewerb in Konkurrenz teilnehmen. © Foto: Ralf Mangold

Langenburg / Ralf Mangold

Rückhand mit Unterschnitt ist das Thema des heutigen Trainings der Kindergruppe. Nils ist mit vollem Eifer dabei, und vor allem beim Abschlussturnier setzt er noch einmal alle Kräfte frei und wird am Ende sogar Dritter. „Das Kaiserspiel mit Auf- und Abstieg machen wir oft am Ende der Übungseinheit, um das an diesem Tag Trainierte dann als Schwerpunkt im Spiel umzusetzen“, erklärt Toni Celerino, Jugendleiter und dritter Vorsitzender des FC Langenburg.

Seit knapp drei Jahren spielt Nils nun schon Tischtennis, zur Halle sind es für ihn nur ein paar Meter Fußweg. Die meisten Kinder kommen direkt aus Langenburg, einige aber auch aus der Umgebung in einem Radius von knapp zehn Kilometer. „Praktisch meine ganze Familie spielt Tischtennis, und so bin ich auch dazugekommen“, erzählt der aufgeweckte Junge, der sich genau die Fußstellung beim Unterschnittball gemerkt hat und diese auch gleich noch einmal demonstriert. „Die Trainer wissen viel und geben das auch gut weiter“, ist Nils begeistert von den Übungseinheiten. Am meisten freut er sich aber jetzt schon auf das alljährliche Trainingslager mit Übernachtung in der Halle. Toll sind auch immer die Ausflüge, schon zweimal war der FC bei Tischtennis-Bundesligaspielen zum Zuschauen.

Insgesamt gibt es momentan rund 60 Nachwuchsspieler, knapp die Hälfte davon spielt in einer Mannschaft. Fünf Jungen- und drei Mädchenteams nehmen am Spielbetrieb teil. „Damit sind wir wohl eine der größten Jugendabteilungen in Hohenlohe, wenn nicht sogar in Württemberg“, stellt Celerino nicht ohne Stolz fest. Vor rund fünfeinhalb Jahren hat er die Jugendabteilung beim FC Langenburg wieder ins Leben gerufen, nachdem der Umbau der Turnhalle abgeschlossen war. Mit rund zwei Dutzend Kindern hat der FC beim ersten Schnuppertraining angefangen. Und das sollte nur der Auftakt sein für einen wahren Boom. „Inzwischen haben wir sogar einen Aufnahmestopp, weil unsere Kapazitäten einfach aus allen Nähten platzen.“ Zweimal wöchentlich ist erst eine rund 90-minütige Einheit für jüngeren Kinder, danach trainieren die Jugendlichen.

Wer will, kann sich auch noch für das Einzeltraining samstags mit einem ehemaligen Oberligaspieler anmelden, Da kommt dann auch mal der Ballroboter zum Einsatz, was die Kids natürlich zusätzlich motiviert. Nils ist diese Woche dran und trainiert eine Stunde lang mit A-Lizenz-­Trainer Krcysztof Ziermicki, der auch freitags die Übungseinheiten zusammen mit Celerino leitet. „Ich kann noch viel von einem solch erfahrenen Trainer lernen“, betont Celerino. Er hat früher hauptsächlich Fußball gespielt, aber inzwischen investiert er beinahe seine gesamte Freizeit in die Jugendarbeit der Tischtennis-Abteilung. „Wir beide ergänzen uns prima. Er trainiert immer einzeln mit einem Jungen oder Mädchen und ich gehe von Platte zu Platte und gebe Tipps.“

Abläufe automatisieren

Die Übungseinheit läuft sehr diszipliniert ab, „wir wollen, dass die Kinder abends heimgehen und auch etwas gelernt haben. Da ist eine gewisse Disziplin notwendig. Aber der Spaß am Spiel steht immer im Vordergrund“, so Celerino. Vier bis sechs Wochen wird ein Baustein wie beispielsweise Topspin behandelt, damit sich die Bewegungsabläufe bei den Kindern automatisieren. „Wenn sich etwas falsch eingeschliffen hat, dann ist es ganz schwer wieder herauszubekommen“, so Ziermicki der sehr auf die Detailarbeit achtet. „Ganz wichtig sind die ersten Jahre. Wir wollen jedes Kind auf seinem individuellen Leistungsstand abholen und verbessern“, sieht Celerino den Schwerpunkt der Abteilung ganz klar im Breitensport.

Er kann sich dabei über große Unterstützung freuen, viele aktive Spieler und Eltern helfen als Co-Trainer oder Betreuer beziehungsweise Fahrer einer Mannschaft. „Wir haben ein ganz tolles Miteinander im Verein.“ Bei den Jugendspielen sind jedes Mal ungefähr 20 Zuschauer, und es gibt Kaffee und Kuchen für die Besucher. „Mir ist es ganz wichtig, dass sich die Eltern mit einbringen. Wir sind ein großes Team“, setzt er auf das Zusammengehörigkeitsgefühl im Verein. Zudem sind inzwischen schon einige ansehnliche Erfolge zu verzeichnen. Die Mädchen, die Celerino selbst betreut, sind bis in die Landesliga durchmarschiert, die zweithöchste Liga in Württemberg. Mit Julia Rummel, Lara Nübel und Leonie Hintermaier haben sich sogar drei der Nachwuchsspielerinnen für die Landesmeisterschaften qualifiziert.

Nele Scholz war vor ein paar Jahren beim Bundesfinale der Minimeisterschaften. Die Jungen spielen in der Landesklasse. Und die erste der drei Herrenmannschaften steht als Tabellenführer der Kreisliga A vor dem Aufstieg in die Bezirksklasse. „Die ersten Nachwuchstalente spielen schon bei den Herren mit“, erzählt Celerino (kleines Bild). „Vor ein paar Wochen habe ich erstmals gegen einen Jugendspieler verloren“, sieht er die ganze Abteilung auf einem guten Weg, für frisches Blut im Aktivenbereich zu sorgen. „Ich bin mit 45 Jahren einer der Jüngsten. So konnte es langfristig nicht weitergehen.“

Dass die Jugendabteilung einen wahrhaften Boom ausgelöst hat, hat sich inzwischen bei vielen Gönnern und Sponsoren herumgesprochen. Auch die Stadt unterstützt den Verein dabei, der großen Nachfrage gerecht zu werden, und hat neue Platten gekauft. Vor Kurzem hat sich der FC sogar einen eigenen Jugendbus für die Auswärtsspiele angeschafft. Mindestens genau so viel Mädchen wie Jungs spielen in Langenburg. „Tischtennis fördert die Konzentration, Koordination, Reaktion, mentale Stärke und vor allem das Selbstvertrauen.“

Und davon hat Nils jetzt schon sehr viel, schon im Sommer will er endlich auch bei einer Mannschaft mitspielen.

Info Der FC Langenburg richtet am Sonntag, 24. März, bereits zum dritten Mal den Kreisentscheid der Tischtennis-Minimeisterschaften aus.