Basketball Zwölften Sieg fest vor Augen

Ehingen / Helen Weible

Domenik Reinboth hatte das Überholmanöver geahnt, noch bevor das Duell Baunach gegen Trier am Sonntagabend beendet war. Die Gladiators haben mit dem 115:112-Sieg nach doppelter Verlängerung gegen die Young

Pikes nun auch elf Siege und lassen das Team Ehingen Urspring in der ProA-Tabelle hinter sich. Trier ist nun Fünfter, darauf folgen die Karlsruhe Lions ebenfalls mit elf Siegen und als neuer Siebter nun Ehingen. Auch elf Erfolge weist Hagen als Achter auf.

Die Steeples stehen also auch noch nach der 87:94-Niederlage bei den Tigers Tübingen unter den besten Acht. Ziel ist und bleibt für einen der finanzschwächsten Klubs in der 2. Bundesliga ProA der Klassenerhalt. Und der ist in diesem engen und schier unberechenbaren Wettbewerb erst mit zwölf oder 13 Siegen sicher. Reinboth ist optimistisch, dass man den zwölften Sieg in Kürze einfährt. Wenn nicht an diesem Samstag (19 Uhr) im Heimspiel gegen Schalke 04 Basketball, dann in einem der darauffolgenden Partien. „Das Restprogramm kommt uns entgegen“, sagt der Coach vor den letzten neun Hauptrundenspielen.

Reizvoller Februar

Im Februar spielt das Team Ehingen Urspring beim Tabellenletzten White Wings Hanau, erwartet dann die UniBaskets Paderborn (aktuell Zwölfter) und muss dann Ende des Monats zum neuen Tabellenzweiten Heidelberg. Die Academics schoben sich am vergangenen Wochenende nach einem knappen 72:66-Sieg über Hamburg auf Rang zwei.

Das Kontrastprogramm setzt sich dann am ersten März-Wochenende fort. Am Freitag, 1. März, kommt erst der Tabellenvorletzte Baunach Young Pikes, zwei Tage später müssen die Steeples beim Tabellenführer Niners Chemnitz ran. Dann geht es gegen zwei Mannschaften der Verfolgergruppe mit je 13 Siegen, Hamburg (zu Hause) und Rostock (auswärts). An einem Freitagabend steigt dann das letzte Heimspiel der Hauptrunde gegen Trier. Zum Abschluss geht die Fahrt nach Kirchheim (mit neun Siegen aktuell Elfter).

Nachdem es für die Ehinger Profis am Sonntag einen freien Tag gab, heißt es jetzt wieder gezielt und motiviert zu trainieren. Vor allem die Defensivleistung der gesamten Mannschaft hat gegen Tübingen zu wünschen übrig gelassen. „Unsere Ganzfeld-Verteidigung war sonst immer sehr gut“, meint Reinboth. Er mache sich keine Sorgen, dass sich daheim gegen Schalke solche Unkonzentriertheiten wiederholen. Dazu sind seine Jungs einfach zu ehrgeizig.