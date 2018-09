Tischtennis Zwei neue, alte Derbys

Patrick Huss

Herren Bezirksliga

SG Öpfingen - TTC Ehingen (Sa. 19.00): Nun startet auch Aufsteiger TTC Ehingen in die neue Spielrunde. Der Bezirksklassen-Meister hat zum Auftakt gleich das Derby gegen Öpfingen zu bestreiten. Beide Mannschaften standen sich letztmalig vor sieben Jahren in der damaligen Kreisliga Gruppe 2 gegenüber. Dann trennten sich die Wege – Öpfingen stieg in die Bezirksklasse (jetzt Bezirksliga) auf und Ehingen kämpfte sich durch die Kreisliga. Zwischenzeitlich spielten dann die Ehinger Neuzugänge Adam Weigel, Heiko Netzer und Jürgen Abele mit dem TSV Schelklingen gegen die SGÖ. „Wir sind klarer Außenseiter. Sie spielen sicherlich um den Aufstieg mit und wir müssen schauen, dass wir den Abstieg vermeiden. Wir wollen jedoch versuchen, die Partie möglichst lange offen zu gestalten“, sagt Ehingens Kapitän Patrick Huss.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SC Bach - SG Nellingen (Sa. 18.00): Bach dürfte gegen Tabellenführer Nellingen trotz des Heimvorteils nicht viel ausrichten können. Die Gäste gewannen ihre Auftaktpartie klar mit 9:1 und zählen in dieser Saison zu den Aufstiegsanwärtern.

VfL Munderkingen - TSV Beimerstetten (Sa. 18.00): Im Duell zweier Aufsteiger bietet sich Munderkingen um Kapitän Robert Krutz die erste realistische Chance, zu punkten. Die Gäste sind Vizemeister der Kreisliga Gruppe 3 geworden und wie die Munderkinger dann über die Relegation aufgestiegen. Beimerstetten, das einige Spieler vom damaligen TSV Bernstadt in seinen Reihen hat, ist auf dem Papier nur im mittleren Paarkreuz etwas besser besetzt. Ansonsten dürfte der VfL gleichwertig aufgestellt sein.

Herren Kreisliga A Gr. 2

TSV Rißtissen - SG Griesingen (Sa. 18.00): Wie das Derby Öpfingen-Ehingen gab es auch dieses Lokalduell aufgrund der Klassenunterschiede schon länger nicht mehr. Griesingen stieg dank der guten Jugendarbeit auf und musste jetzt aber nach einem Aderlass in die Kreisliga A zurückziehen. Rißtissen stieg von der Kreisliga B auf und möchte jetzt den Ortsnachbarn etwas ärgern. Die SGG ist dabei klarer Favorit – in allen Paarkreuzen sind die Gäste stärker besetzt.

TSG Rottenacker - TSV Erbach II (Sa. 18.30) : Für die TSG Rottenacker geht es mit der bewährten Truppe wieder um den Klassenerhalt. Zum Auftakt gastiert Erbach II.

Herren Kreisliga B Gr. 2

Der SV Unterstadion startet in die neue Spielrunde. Gegner SSG Ulm 99 II hat drei äußerst starke Spieler in seinen Reihen, die bereits Bezirksliga gespielt haben. Sollten diese dabei sein, wird ein Auftaktsieg nur sehr schwer zu realisieren sein.

Öpfingen III (beim VfB Ulm) und Berg III (gegen Wiblingen) bestreiten bereits ihr zweites Saisonspiel.

Damen Landesklasse Gr. 7

SSV Ulm 1846 - SC Berg II: Berg II mit Sarah Pflug, Lydia Moll, Kerstin Silz, Biance Stocker und Leonie Ströbele ist aufgestiegen und gastiert zum Auftakt in Ulm. Diese Partie wurde vorverlegt und bereits gestern Abend ausgetragen. Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Damen Bezirksliga

Auch für das neu gemeldete Team des SC Berg III um Corinna Haas beginnt die Spielrunde. Zu Gast in Berg ist am Samstag der TSV Berghülen.