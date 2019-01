Tischtennis Zum Rückrundenstart sind Rechnungen offen

Ehingen / Von Patrick Huss

Die Tischtennis-Mannschaften aus dem Bezirk starten in die Rückrunde, wenn auch mit etwas kleinerem Programm, da noch nicht alle Ligen ihre Winterpause beendet haben oder noch nicht alle Teams in den Spielbetrieb einsteigen. Für einige, die am Samstag beginnen, gilt: Es sind noch Rechnungen offen.

Herren Bezirksliga

SSG Ulm 99 - TTC Ehingen: Zum Rückrundenstart gastieren die Ehinger Tischtennis-Herren in Gögglingen. Die Hausherren sind Tabellensechste und spielten mit 9:9 Punkten eine ausgeglichene Vorrunde. Der TTC Ehingen konnte bisher zwar nur drei Punkte ergattern, hat aber noch alle Chancen auf den Relegationsplatz in der Hand. In der Vorrunde verlor der TTC gegen Gögglingen knapp mit 6:9. Dabei waren die Doppel das Problem. Ein 0:3-Start verhinderte ein besseres Ergebnis. Mit leicht veränderter Aufstellung – Martin Heinzelmann rückte nach vorne und Adam Weigel sowie Heiko Netzer schlagen jetzt im Mittelpaarkreuz an Position drei und vier auf – wollen die Gäste möglichst wieder in die Nähe eines Punktgewinns kommen.

Herren Bezirksklasse Gr. 2

SC Berg - TSV Laichingen: Auch die Berger Herren läuten am Samstag die zweite Halbserie der Saison ein. Gegen den Tabellenvorletzten aus Laichingen hat der Sport-Club ebenfalls noch etwas gut zu machen, denn im Herbst verlor man auf der Alb mit 6:9. Während der Winterpause gab es zwei Änderungen bei der Stamm-Sechs des SC Berg: Felix Endlichhofer ist für Julian Geyer in die Mannschaft gerückt. Mit Sarah Pflug und Jasmin Stocker stehen zudem zwei Ersatzspielerinnen parat.

Herren Kreisliga A Gr. 2

SG Griesingen - RSV Ermingen: Kann sich auch Griesingen für die 2:9-Vorrundenniederlage gegen den Tabellenführer und Meisteranwärter Ermingen revanchieren? Die Chancen stehen in dieser Partie sicherlich nicht so gut wie bei den Begegnungen von Ehingen und Berg, denn die Gäste dominieren die Liga und sind immer noch ohne Gegenpunkt. In der Rückserie dürfte der RSV Ermingen wohl ähnlich stark aufspielen. Die SG Griesingen geht unverändert in die Rückrunde, zum Stamm der Mannschaft zählen weiterhin Julian Kasper, Roman Werner, Wolfgang Schmidt, Markus Braun, Tim Günther, Dietmar Uhlmann, Gerold Günther und Hans Oed.

TSV Rißtissen - TSV Erbach II: Im Vergleich zu den anderen muss der TSV Rißtissen keine Niederlage ausmerzen. Der TSV hat zum Rückrundenstart ein Heimspiel gegen Erbach II. Das Hinspiel gewann der TSV mit 9:7 und möchte diesen Erfolg in eigener Halle möglichst wiederholen. Innerhalb der Mannschaft hat Alexander Schreiner mit Thomas Braig die Plätze getauscht und verstärkt jetzt das vordere Paarkreuz.

Herren Kreisliga B Gr. 2

VfB Ulm - SpVgg Obermarchtal: Nur eine Begegnung steht am kommenden Wochenende in der Kreisliga B auf dem Programm. Am ersten Rückrundenspieltag muss die SpVgg Obermarchtal zum Tabellenführer VfB Ulm reisen. Die Marchtaler um Kapitän Reinhold Laut konnten in der Vorrunde nur einen Zähler holen. Trotz des unveränderten Kaders soll das Punktekonto in der Rückrunde etwas aufgestockt werden. Die Chancen stehen jedoch eher schlecht, dass dies gleich in der ersten Partie geschieht, da sind die Rollen zu klar verteilt.