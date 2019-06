Mathias Brugger will die letzte Chance nutzen. Der verletzte Tim Nowak muss hoffen, dass 8209 Punkte reichen.

Drei Ulmer Zehnkämpfer starten am Wochenende beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen. Mathias Brugger kämpft um die WM-Qualifikation. Tim Nowak muss zuhause bangen, dass ihm keiner mehr das WM-Ticket entreißt. Das Aufgebot ist kleiner als erwartet. Nach Europameister Arthur Abele mussten zuletzt auch Nowak und Florian Obst ihren Start beim besten deutschen Mehrkampf-Meeting absagen. Obst zog sich zu Beginn der Woche nach überstandenem Muskelfaserriss eine Fußverletzung zu. Nowak hatte sich Ende Mai in Götzis beim Abfangen nach dem Speerwurf ein Band an der Schulter gerissen.

Mit 8209 Punkten konnte er dort dennoch die Norm für die WM im September und Oktober in Doha (Katar) knapp überbieten. Verdrängen könnte ihn unter anderem Trainingspartner Brugger. Ihn würden gleich zwei Wege über Ratingen nach Doha führen: ein Resultat jenseits der 8209 Punkte von Nowak – oder mit 7991 Punkten aufgrund von drei starken Zehnkampf-Ergebnissen zumindest die vorläufige Führung in der World Combined Events Challenge des Weltverbands IAAF. Dafür wird Anfang September eine WM-Wildcard verteilt. Favorisiert ist in Ratingen der WM-Dritte Kai Kazmirek aus Koblenz, der die WM-Norm schon in Götzis überboten hat.

Fynn Zenker und Luca Dieckmann vervollständigen Trio des SSV 46. Beide wurden in der Vorbereitung von Problemen ausgebremst. Zenker brachte vom ersten Zehnkampf der Saison in Bernhausen eine Fersenprellung mit, konnte dort aber mit Bestleistung (7587) bereits gute Form unter Beweis stellen. Dieckmann hat aufgrund von Fußproblemen 2019 noch keinen Zehnkampf bestritten. Beide wollen sich in Ratingen mit guten Ergebnissen für den „Thorpe Cup“, einen Länderkampf gegen die USA, empfehlen. Aus guten Gründen fehlen wird in Ratingen Manuel Eitel: Der 22-Jährige bereitet sich auf die U-23-EM vor, die vom 11. bis zum 14. Juli in Gävle/Schweden stattfinden. Neben dem EM-Vierten Niklas Kaul aus Mainz zählt er dort zu den Medaillenkandidaten. Und kann mit einem starken Ergebnis auch noch in den Kampf um die drei deutschen WM-Tickets eingreifen.

Großaufgebot für St. Wendel

Bei den süddeutschen Meisterschaften in St. Wendel ist der SSV 46 unterdessen gleich mit 22 Aktiven und U-18-Jugendlichen vertreten. Derweil kämpft Diskuswerferin Antonia Kinzel bei der DLV-Gala in Mannheim um einen von drei Startplätzen bei den U-20-EM in drei Wochen in Schweden. Kinzel, die die geforderten 50 m in dieser Saison schon mehrfach übertroffen hat, steht dabei vor einer Aufgabe mit allerlei Unbekannten. Vier der in Mannheim startenden Werferinnen haben die Norm, wobei die herausragende Werferin Pia Northoff (Wattenscheid) noch der U 18 angehört. Ob sie ihr Startrecht bei den Europäischen Jugendspielen wahrnimmt oder doch bei der EM startet und einen Platz blockiert, steht noch offen. So ist der einzige sichere Weg, eine von ihren beiden Dauerkonkurrentinnen Michelle Santer (Berlin) und Sandy Uhlig (Mittweida) in Mannheim zu übertrumpfen.

Bei den „Süddeutschen“ hat der SSV 46 den Meldelisten zufolge in einigen Disziplinen Medaillenchancen. Bei den Aktiven könnten Benno Freitag im Hochsprung, Daniel Kempf im Diskuswerfen, Katharina Eich über 200 m und Maria Herbinger im Weitsprung nach Edelmetall greifen, bei der U 18 Janis Kaatz über 110 m Hürden, Marie Jung im Hochsprung, Franca Arnold im Speerwerfen sowie Annika Schepers (SG Dettingen/Donau) im Kugelstoßen zuzutrauen. Medaille und DM-Qualifikation sind das Ziel der 3x1000-m-Staffel mit Aimen Haboubi, Fabian Konrad und Korbinian Völkl. Die DM-Qualifikation hat die U-18-Sprintstaffel der Frauen schon – jetzt soll es Richtung 48 Sekunden und Medaille gehen.

