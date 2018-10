Basketball 2. Bundesliga ProA  Zaubern im Wohnzimmer

Ehingen / Helen Weible

Die Ehinger Fans von nah und fern dürfen sich freuen: Es steht das zweite (komplette) Heimspiel für den ProA-Ligisten Team Ehingen Urspring an. Am Sonntag (17 Uhr) geht’s los in der JVG-Halle mit dem Duell gegen den Liganeuling Rostock Seawolves. Und wer Karten für das erste Heimspiel gekauft hat, darf die am 24. Oktober, 19 Uhr, nochmals vorzeigen. Mit dem Derbygegner Tigers Tübingen hat man sich auf diesen Nachhol-Termin an einem Mittwochabend geeinigt.

Aber jetzt erst mal zu den Voraussetzungen der Steeples für den Sonntagabend. Nach der 66:75-Niederlage in Trier gab es diese Woche schon 40 Basketball-Minuten zu analysieren und zu besprechen. Aus Sicht von Trainer Domenik Reinboth war die Leistung der Mannschaft schon ganz passabel. „Defensiv hat es mir in Trier gefallen. Darauf können wir aufbauen“, sagt er. Zu diesem Zeitpunkt der Saison sei er mit der Entwicklung der Mannschaft zufrieden. „Wir sind auf einem guten Level“, so Reinboth. Im Prinzip seien es Kleinigkeiten, die man jetzt gegen Rostock korrigieren sollte. Etwa die Feinabstimmung bei Pässen und bei den Laufwegen.

Aber im Prinzip harmoniert die Mannschaft, die auch das Reboundduell gegen Trier gewonnen hat, bereits sehr gut. Einzig die Ballverluste fielen erschreckend üppig aus. „19 sind zu viel“, sagt auch Nico Drmota, der das Trier-Spiel am Bildschirm mitverfolgt hatte. „Die Turnover sollten weniger werden“, meinen Trainer und Manager unisono. Ein erstes Sorgenkind gibt es nach diesem Auswärtsspiel auch schon: Ray Simmons war umgeknickt, hatte aber nochmal gespielt. Die letzten Tage, unter Aufsicht von Mannschaftsarzt Schubert, habe der Knöchel noch geschmerzt. Wie belastbar Simmons’ Sprunggelenk sein wird, wird sich am Spieltag zeigen.

Zudem plagten sich die jungen Spieler unter der Woche mit Erkältungen herum. Weshalb ein Einsatz von Dejan Puhali, Lucas Loth und Franklyn Aunitz weder in der ProA noch in der NBBL (siehe Infokasten) garantiert ist. Gegen ein Kaliber wie Rostock ist natürlich ein breiter Kader von Vorteil. „Sie haben eine unglaublich tief besetzte, erfahrene Mannschaft“, schätzt Reinboth den potenten Aufsteiger stark ein, der bislang einen Sieg und eine Niederlage verbuchte.

Martin Bogdanov, Michael Jost, Tom Alte und Oliver Clay beispielsweise kommen mit Bundesliga-Erfahrung daher. Bei dem 94:82-Sieg nach Verlängerung gegen Baunach überzeugte vor allem einer: Tony Hicks. Der US-Aufbauspieler markierte 36 Punkte. „Ein individuell starker Spieler“, meint Reinboth. Drmota betont, dass man sich nicht auf die Verteidigung eines Einzelnen versteifen sollte. „Wir wollen weiter gut verteidigen und über unser Teamplay kommen“, heißt daher das Motto des Team Ehingen Urspring. Und damit könnten sie erfolgreichen Basketball im eigenen Wohnzimmer spielen.