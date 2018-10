Basketball ProA Yebo könnte Spieler der Woche werden

Ehingen / hel

Es ist nicht überraschend, dass Kevin Yebo zum „Spieler der Woche“ in der ProA nominiert ist. Beim 92:79-Erfolg des Team Ehingen Urspring über Heidelberg hat der Flügelspieler die Mannschaft mit seiner Leistung getragen. Mit 28 Punkten und elf Rebounds hat der 22-Jährige ein Double-Double aufgelegt und da können die beiden anderen Konkurrenten eigentlich nur schlecht mithalten. Zur Wahl bei der Online-Abstimmung stehen noch Jonas Grof von Phoenix Hagen (22 Punkte/5 Rebounds) und Paul Albrecht von den Artland Dragons (25/8).

Kevin Yebo hat eine arbeitsreiche Woche. Heute geht’s gegen Tübingen und nur drei Tage später am Sonntag sind die Ehinger Zweitliga-Basketballer beim FC Schalke 04 in Oberhausen zu Gast. Also noch zwei Begegnungen, bei denen er sich weiter von seiner Schokoladenseite zeigen kann. Jedenfalls macht es Spaß, dem eher schlaksigen 2,07 Meter großen Steeples-Akteur zuzuschauen, wie er viel Energie aufs Parkett bringt. Häufig vollendet er eine schöne Kombination mit einem Dunking. Hoffentlich zeigt er noch mehr davon.