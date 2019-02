Geräteturnen WKG-Turner erwischen Sahnetag

Bolheim / Franz Kiene

Trotz des Ausfalls von mehreren Leistungsträgern der vergangenen Jahre gelang der Wettkampfgemeinschaft Donau-Alb 1 beim SV Bolheim 2 ein hoher Auswärtssieg. Mit fehlerfreien Übungen an allen Geräten siegten die Turner aus den Vereinen Munderkingen, Ehingen und Laichingen mit 271,00:212,15 Punkten (12:0 Gerätepunkte) deutlich. Überragender Sechskämpfer an diesem Tag war der Munderkinger Jan Rieger mit 70,50 Punkten.

Am Sprungtisch zeigte die junge WKG-Riege sehr gute Tsukahara-Sprünge in gehockter und gebückter Ausführung und sicherte sich die ersten Gerätepunkte (45,80:41,60). Auch am Barren (46,20:40,15) und am Reck (40,55:24,40) waren die Gastgeber deutlich unterlegen und hatten den schwierigeren Übungen unserer Turner nichts gleichwertiges entgegenzusetzen. So war bereits zur Halbzeit der Wettkampf zu Gunsten der WKG Donau-Alb entschieden. Ohne Druck gelangen auch alle Übungen am Boden (50,10:45,50). Die beiden Sechskämpfer Thilo Merk (12,80) und Jan Rieger (13,65) glänzten hier mit den höchsten Wertungen des Tages. Am Pauschenpferd (42,65:25,10) zeigte Routinier Sebastian Schmidt noch einmal sein Können und holte 11,45 Punkte.

Einen sehr guten Einstand in der ersten Mannschaft feierte der Munderkinger Noah Bucher an den Ringen. Seine blitzsaubere Übung wurde von den Kampfrichtern mit 12,05 Punkten belohnt und sicherte den Sieg an den Ringen (45,70:35,40).

Nach diesem gelungenen Auftakt gehen die Turner zuversichtlich in den nächsten Heimwettkampf gegen den TSV Bad Urach. Wettkampfbeginn in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen an diesem Samstag ist um 15 Uhr. Für die WKG Donau-Alb turnten: Joshua Rauschmaier, Noah Pöhler, Timo Pöhler, Noah Bucher, Thilo Merk, Jan Rieger und Sebastian Schmidt.