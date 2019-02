Turnen WKG hat Finale im Visier

Franz Kiene

Die Turner der WKG Donau-Alb sind weiter auf Erfolgskurs. Am Wochenende siegte die Riege mit Turnern aus Munderkingen, Ehingen und Laichingen beim TSV Wernau 2 verdient mit 272,35:260,70 Punkten (12:0 Geräte). Dank dem Punktelieferanten Marco Clauß, der erstmals in dieser Saison zum Einsatz kam, konnten an jedem Gerät fünf beinahe gleichwertige Übungen gezeigt werden, was der Schlüssel zum Erfolg gegen die „Zweite“ aus Wernau war.

Zum Start am Pauschenpferd gelangen zwar noch nicht alle Übungen fehlerfrei, jedoch reichten die gezeigten Schwierigkeiten für einen knappen Gerätesieg (40,65:39,45 Punkte). An den Ringen brillierte der Munderkinger Jan Rieger mit schwierigen Kraftelementen, wofür er mit 12,40 Punkten vom Kampfgericht belohnt wurde und maßgeblich zum Erfolg am Gerät (47,25:43,60) beigetragen hat. Am Sprung hätten die WKG-Turner bereits für eine Vorentscheidung sorgen können. Alle zeigten einen Tsukahara in gebückter oder gehockter Ausführung, jedoch mussten Noah und Timo Pöhler auf die Matte greifen und hohe Abzüge in Kauf nehmen. Dennoch hielt sich der Schaden in Grenzen und auch dieses Gerät ging an die WKG Donau-Alb (44,10:42,30). Bester Springer war Joshua Rauschmaier mit 11,55 Punkten.

Starker Marco Clauß

Auch am Barren (48,05:45,10) und am Reck (41,15:39,75) konnte sich die WKG-Riege keine Schwächen erlauben, da sich die Gastgeber vor heimischem Publikum noch nicht geschlagen geben wollten und alle Übungen fehlerfrei durchturnten. Hervorzuheben sind die Bewertungen von Marco Clauß am Barren (12,20), sowie Thilo Merk (10,40) und Timo Pöhler (10,50) am Reck. Etwas ungewohnt war der Abschluss am eigentlichen Startgerät Boden. Die Gastgeber schienen hier die Nase vorn zu haben, doch mit der letzten Übung erkämpfte sich Jan Rieger die höchste Wertung des Tages (13,35) und sicherte so sowohl den knappen Gerätesieg (51,15:50,50) als auch den verdienten Gesamtsieg.

Nach drei Siegen wollen die Turner nun auch dieses Jahr wieder das Ligafinale erreichen. Dazu müssen sie aber mindestens noch ein Wettkampf gegen die ebenfalls stark eingeschätzten Teams Wangen/Eisenharz 3 und TT Staufen 2 gewinnen. Am Sonntag, 10. März, ist das TurnTeam Staufen in der Sporthalle Munderkingen zu Gast. Wettkampfbeginn ist um 15 Uhr.

Für die WKG Donau-Alb turnten: Noah und Timo Pöhler, Joshua Rauschmaier, Marco Clauß, Noah

Bucher, Thilo Merk, Jan Rieger und

Sebastian Schmidt.