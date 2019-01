Handball Werben um Top-Teams für 33. Auflage

Ehingen / Helen Weible

Der Ehinger Verein zur Förderung des Handballsports (EVFH) ist dazu da, die hiesigen Mannschaften zu unterstützen und den Handball in der Stadt attraktiv zu halten. Vor kurzem kamen die Mitglieder im Ehinger Gasthof „Saurücken“ zusammen, um die turnusgemäßen Neuwahlen des Präsidiums abzuhalten und sich über den Sparkassen-Cup 2018 auszutauschen.

Das Wahlprozedere war schnell erledigt: Einstimmig wurde der fünfköpfige Vorstand bestätigt: Den Vorsitz behält Tobias Krohn, Stellvertreter bleibt Andreas Wax, Beisitzer sind Heinz Binnig und Eberhard Vögtlin; Kassierer ist weiterhin Richard Kramer. Nur bei den beiden Kassenprüfern gab es einen Wechsel: Reiner Scheuing ist an der Seite Anton Harants der Neue.

Das Turnier mit internationalem Flair und hochklassigen Gästemannschaften hat vergangenes Jahr laut Kramers Bericht trotz der Austragung mit nur vier Teams und weniger zahlenden Zuschauern einen leichten Gewinn eingespielt. In den Jahren davor sei dies nicht der Fall gewesen. Die eingenommenen Gelder habe man an die Handballabteilung weitergeleitet. Ganz ordentlich liest sich die Summe, die von 2014 bis 2018 an die Handballer überwiesen wurde: 80 000 Euro sind in den Pott für Nachwuchsförderung und Trainerausbildung geflossen.

Dennoch ist und bleibt der wirtschaftliche Faktor ein schwieriger. Trägt sich das Handball-Turnier weiterhin? Die Zukunft des einstigen Schlecker-Cups ist offen. „Wir sind bemüht, das Turnier weiterhin auszutragen“, betont Wax. In den nächsten sechs bis acht Wochen ist der Sportliche Leiter damit beschäftigt, Mannschaften anzuschreiben, die das Feld neben dem französischen Dauergast HBC Nantes und FrischAuf Göppingen schmücken sollen. Beide haben bereits ihr Interesse geäußert. „Von den Sponsoren Sparkasse und EnBW haben wir positive Signale“, sagt der Rechtsanwalt. Alles unter Dach und Fach für die 33. Auflage des Spektakels im diesem August ist aber noch lange nichts.