Badminton Weiter hoffen auf den Aufstieg

Ehingen / swp

In den Auswärtsduellen, unter anderem gegen den Bezirksliga-Tabellenführer, sicherte sich Aufstiegsaspirant SG Ehingen-Laupheim II zwei wichtige Siege. Die SG Ehingen-Laupheim I musste sich einmal geschlagen geben und errang ein Unentschieden.

Eine schwierige, wenn auch nicht unlösbare Aufgabe hatte die SG Ehingen-Laupheim I um Jennifer Pohl, Alexandra Wörz, Tim Rieger, Johannes Neudert, Axel Mock und Severin und Korbinian Wieja in der Verbandsliga vor sich, die zunächst beim Angstgegner Laiz antraten. Dass es nicht rund laufen wollte, signalisierte schon zum Auftakt eine hauchdünne Niederlage des ersten Herrendoppels als auch des Damendoppels. Rieger/S. Wieja sicherten mit einem knappen Sieg den Anschlusszähler im zweiten Herrendoppel. Nach einer Niederlage von Neudert im ersten Herreneinzel als auch von Wörz im Dameneinzel zogen die Gastgeber wieder davon. Schön herausgespielte Siege im zweiten Herreneinzel als auch im Mixed brachten das Team wieder auf Augenhöhe. Eine Niederlage im dritten Herreneinzel besiegelte aber den letztlich enttäuschenden 3:5-Endstand.

Altshausen dominiert im Mixed

In der zweiten Begegnung beim TSV Altshausen II ging das Herrendoppel zum Auftakt erneut hauchdünn an die Gastgeber, Pohl/Wörz sorgten mit einem Sieg für den Ausgleich. Die Altshausener gingen aber nach dem zweiten Herrendoppel wieder in Front. Nach kampfbetonten Leistungen zogen die SG-ler durch Tim Rieger im ersten Herreneinzel und Jennifer Pohl im Dameneinzel an den Gastgebern vorbei, die Hoffnung wankte aber nach einer Niederlage im zweiten Herreneinzel. Korbinian Wieja holte mit einem schön herausgespielten Sieg den wichtigen vierten Zähler. Im abschließenden Mixed dominierten die Gastgeber, so musste sich die SG Ehingen-Laupheim I mit einem 4:4 zufrieden geben. In der Tabelle der Verbandsliga Südwürttemberg belegt die Mannschaft aktuell einen sicheren dritten Tabellenplatz.

Erfolg gegen den Spitzenreiter

Um alles ging es an diesem Spieltag für die SG Ehingen-Laupheim II um Lea und Kristina Köpp, Matthias Berg, Andreas Englert, Markus Schiedel, Eric Pieper und Matthias Englert. In der ersten Begegnung trat der Tabellenzweite beim Tabellenführer SF Dornstadt I an. Außer Sieg gab es in dieser Partie keine Option, um die Aufstiegshoffnungen zu wahren. Zum Auftakt sicherten sich Berg/A. Englert in drei Sätzen den ersten Zähler, allerdings gingen das zweite Herrendoppel und auch das Damendoppel an die Dornstädter. Hoch motiviert zeigten sich die SG-ler in den Einzeln, nur das dritte Herreneinzel ging hauchdünn an die Gastgeber. Im abschließenden Mixed setzten sich nach starker Leistung L. Köpp/Schiedel in drei Sätzen zum 5:3-Sieg durch.

Die zweite Begegnung gegen die SF Dornstadt II sollte eigentlich der Pflichtteil sein, lief aber nicht so einfach wie erhofft. Am Ende musste die Mannschaft das Damendoppel, das zweite Herrendoppel und das Mixed an die Gastgeber abtreten, konnte aber die anderen Spiele deutlich zu ihren Gunsten zu einem weiteren 5:3-Endstand entscheiden. Damit belegt die SG Ehingen-Laupheim II punktgleich mit den SF Dornstadt I den 2. Tabellenplatz in der Bezirksliga „Alb-Donau“ mit einem Rückstand von drei Spielen.

Glücklos bleibt die SG Ehingen-Laupheim III um Christien Westner, Andrea Irg, Matthias Kleis, Daniel Götz, Martin Köpp und Sven Steinbach in der Kreisliga, die gegen den TSV Seißen 2:6 unterlagen und beim SC Unterweiler nach einer frustrierenden 0:8-Pleite die Heimreise antreten mussten.