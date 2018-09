Basketball ProA War es „höhere Gewalt“ oder nicht?

Ehingen / Helen Weible

Weil in der Halle am Johann-Vanotti-Gymnasium der Strom ausgefallen ist, konnte am Sonntag die Basketball-Zweitliga-Partie zwischen dem Team Ehingen Urspring und den Tigers Tübingen nicht fortgesetzt werden. Beim Stand von 23:24 nach dem ersten Viertel riss die Stromversorgung komplett ab. Am Tag selbst war es nicht mehr möglich, innerhalb der vorgeschriebenen Frist von einer halben Stunde die Stromversorgung in der Halle wieder herzustellen.

Gestern waren Techniker der Ehinger Energie Gmbh vor Ort und haben den Defekt behoben. Doch die Sachlage muss weiter geprüft werden. Es gibt gegensätzliche Ansichten darüber, ob der Stromausfall als Folge einer Überspannung durch das Sturmtief „Fabienne“ ausgelöst worden ist oder ob es nur ein interner Ausfall in der Sporthalle gewesen war. Darum werden sich nun beide ProA-Vereine sowie auch der Liga-Komissar Robert Daumann mit einer Stellungnahme an die Spielleitung wenden. Liga-Spielleiter Dirk Horstmann wird den Sachverhalt bewerten und entscheiden, ob die Schuld beim Gastgeber liegt, der am Abend keine fachkundige Person stellen konnte, oder ob es sich um „höhere Gewalt“ gehandelt hat. Dann gäbe es ein Wiederholungsspiel. „Wir wollen die Entscheidung über die sportliche Ebene herbeiführen“, sagt Manager Nico Drmota, der davon ausgeht, dass das Spiel neu terminiert wird. Am Spieltag selbst habe man „alles in unserer Macht stehende“ getan.

Auf Tübinger Seite sieht man dies etwas anders. „Wenn es nur daran lag, dass niemand da war, der wusste, wo der notwendige Schalter ist und ihn umlegen konnte, dann tut’s mir leid“, wird der Tigers-Geschäftsführer Robert Wintermantel im Reutlinger General-Anzeiger zitiert. In diesem Falle wolle der Klub gegen ein Wiederholungsspiel Einspruch erheben. „Wenn es keine höhere Gewalt war, die den Stromausfall verschuldet hat, dann werden wir das Spiel nicht noch mal spielen“, sagte der Manager weiter. Die Tigers-Verantwortlichen bevorzugen eine Entscheidung am Grünen Tisch.