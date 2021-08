Was will man mehr? Für den SSV Ehingen-Süd startet die Verbandsliga-Saison gleich einmal mit einem Knaller. Am Samstag (15.30 Uhr) kommt Türkspor Neu-Ulm zum Fußball-Derby nach Kirchbierlingen; eine Partie, auf die sich die Spieler beider Teams und deren Fans gleichermaßen freuen. „Das ist natürlich gleich einmal ein Saison-Highlight“, sagt Co-Trainer Marco Hahn, der auch zum Liga-Start Trainer Michael Bochtler (Urlaub) vertreten wird.

