Basketball Urspringer wollen in Ulm nachlegen

Urspring/Nersingen / hel

Schlag auf Schlag geht es in der Nachwuchs-Bundesliga für die Urspringer Internatsschüler. Das Team Urspring muss in der NBBL schon heute wieder aufs Parkett. Um 19.30 Uhr geht es im BBU-Trainingszentrum in Nersingen gegen die BBU Allgäu/Memmingen.

Nach dem 58:52-Sieg bei Jahn München, bei der einige Leistungsträger fehlten, will die Mannschaft von Trainer Krists Plendiskis nachlegen. Diesmal wieder mit an Bord sind Kevin Strangmeyer und Lucas Loth, die grippekrank am Wochenende fehlten. „Normalerweise ist diese Partie machbar“, sagt Plendiskis. Er wisse jedoch nicht, wie fit Strangmeyer und Loth nach ihrer Krankheit zurückkommen und wie der Rest der Mannschaft das Geplante umsetze. „Zudem stecken den Jungs zwei Spiele in den Knochen“, so der Coach. Auch das Oberliga-Team musste mit Rumpfkader spielen und brachte dem bis dahin souveränen Tabellenführer Stuttgart sensationell die zweite Niederlage bei. Das stimmt den Trainer durchaus optimistisch.

Das Team Urspring liegt mit einer Bilanz von vier Siegen und vier Niederlagen in der Haupt­rundentabelle 4 vor der BBU (zwei Siege, sechs Niederlagen) auf Rang fünf. Das JBBL-Ensemble erwartet am Sonntag als Dritter den Tabellenzweiten FC Bayern München.