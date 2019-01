Basketball Urspringer U16 muss es mehr wollen

Urspring/München / Helen Weible

Die bayerischen Wochen des U16-Jahrgangs vom Team Urspring in der JBBL-Hauptrunde begannen nicht nach Wunsch. Vor 100 eigenen Fans in der Junge-Halle verlor man gegen den FC Bayern München nach langer Führung noch mit 75:89 (41:39). Dabei ließ die Mannschaft von Trainer Oliver Heptner vor allem im Schlussviertel, das 19:32 verloren ging, empfindlich abreißen, und gab den Sieg noch aus der Hand. Knackpunkt waren einige verlegte Korbleger und die unbefriedigende Arbeit am Brett. „Über das ganze Spiel war das Rebounding ein Problem“, meinte Heptner. Mit 41:62 verloren die Klosterschüler diesen statistischen Wert. Die Bayern profitierten deutlich von ihrer reifen Physis. Bis zur Halbzeit habe das Team Urspring aber „überragend“ gespielt, und war meilenweit entfernt von der desaströsen 61:110-Niederlage zum Hauptrundenauftakt.

Natürlich ist es bitter, ein Spiel so herzuschenken. Dennoch tue „dieser Dämpfer ganz gut“, meinte der JBBL-Coach. Denn er habe beobachtet, dass seine Spieler nicht so hungrig waren wie etwa beim Derby gegen Ulm. „Wir können viel aus dieser Niederlage ziehen“, blickt der Psychologie-Student in Richtung der nächsten beiden Auswärtsaufgaben. Beides Mal geht es nach München, am kommenden Sonntag zu Jahn München, die Woche darauf zur Internationalen Basketball-Akademie (IBAM). Jedes Mal heißt es, die volle Konzentraion aufs Parkett zu bringen. Dass Jahn München in der Hauptrunde noch keinen Sieg und fünf Niederlagen aufweise, täusche über deren Gefährlichkeit hinweg. „Vielleicht fehlt die taktische Finesse, aber daheim darf man sie keinesfalls ins Rollen bringen“, warnt der Urspringer Trainer.

Die Oberliga-Jungs, die zuletzt in Vaihingen einen klaren 95:57 gefeiert haben, sind am Sonntag bei der TSG Söflingen II gefordert. Ein Sieg würde den fünften Tabellenplatz festigen.