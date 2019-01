Leichtathletik Unter den Besten im Land

Dettingen / swp

Nach Auswertung aller Bestenlisten des Jahres 2018 können die Dettinger Leichtathleten wieder hervorragende Platzierungen vorweisen. Annika Schepers platzierte sich in der Deutschen Bestenliste in der Altersklasse U18 gleich drei Mal. Das beste Ergebnis hatte sie im Kugelstoßen, wo sie mit ihren erzielten 15,36 Metern mit der Drei-Kilogramm-Kugel die Sechstbeste in Deutschland ist.

Auch im Siebenkampf und mit dem Hammer gehört die Athletin aus dem Jahrgang 2002 zu den Beten. Zusammen mit Elisa Rösch und Sophie Hellmuth belegte sie in der Siebenkampf-Mannschaft den 16. Platz. In Württemberg sind die drei die viertbeste Mannschaft.

Auf württembergischer Ebene konnte sich Schepers im Kugelstoß und Vierkampf zwei Mal an die Spitzenposition setzen. Ihr Name taucht auch noch zehn weitere Male in den diversen Listen auf, darunter sind einige Top-Ten-Plätze, was ihre Vielseitigkeit unterstreicht.

Siebenmal wird Elisa Rösch in den Listen geführt, die erst diese Saison zur SG Dettingen gestoßen ist. Sophie Hellmuth hat sich vier Nennungen gesichert, darunter auch einen Platz unter den besten Zehn im Diskuswerfen. In der Altersklasse U18 konnten sich zudem noch Viviana Böckheler, Jule Saalmüller und Anna Maier über Platzierungen freuen.

Shooting Star

Bei den U20 konnte sich Marielle Appenzeller gleich sieben Plätze erkämpfen. Leider musste sie ihre Karriere jedoch berufsbedingt beenden. In der Altersklasse der W14 schaffte Katharina Renz gleich neun Mal den Sprung unter Württembergs beste Athletinnen. Dabei ist sie in allen Disziplinblöcken vertreten, sei es im Sprung, Wurf, Mehrkampf oder Lauf. Demzufolge liegt sie auch im Siebenkampf sehr weit in der Bestenliste vorne. Der „Shooting Star“ unter den Dettinger Leichtathleten ist aber Karolina Bloching, die es in der Altersklasse der 13-Jährigen zu acht Einträgen in der Bestenliste geschafft hat. Ihre stärksten Ergebnisse hatte sie im Hochsprung und im Hammerwurf. Auch bei ihr zeigt sich wie bei vielen anderen Athletinnen, dass die Schwerpunktlegung auf das Mehrkampftraining bei der SG Dettingen Früchte trägt.

Überzeugend im Wurf

Die gleichaltrige Anna-Maria Fiesel konnte vor allem im Wurf überzeugen, da sie sich in allen vier Wurfdisziplinen, die es gibt – Kugel, Speer, Diskus, Hammer – sehr gut platzieren konnte. Dabei schaffte sie es sogar zweimal unter die besten Zehn: mit dem Hammer und dem Speer. Vor allem ihr Speerwurf-Ergebnis mit 27,89 m ist erwähnenswert. Gemeinsam mit Karolina Bloching und Leni Fieder gehörte sie auch zu den besten Mannschaften im Vierkampf im Land.

Auf Rang zwei im Kreis

In der Kreisbestenliste des Alb-Donau-Kreises konnten sehr viele erste, zweite und dritte Plätze errungen werden. Als Ergebnis bedeutet dies, dass die Dettinger Leichtathleten ihren zweiten Platz hinter dem SSV Ulm 1846 im Alb-Donau-Kreis erfolgreich verteidigen konnten. Dazu trugen allerdings nicht nur die bisher genannten Athletinnen bei, sondern auch viele der jüngeren Athleten, für die es auf württembergischer Ebene noch keine Bestenliste gibt.

Für 2019 haben sich die Dettinger Trainer mit ihren Athleten vorgenommen, auch wieder so erfolgreich in den jeweiligen Bestenlisten vertreten zu sein.