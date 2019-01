Basketball Turniersiege machen den Jungs Mut

Urspring / Helen weible

Vorbildlich, könnte man sagen, zeigten sich die jungen Urspringer Basketballer im Training. Und das ist alles andere als selbstverständlich bei unter 16-Jährigen. Die JBBL-Jungs arbeiteten diszipliniert und motiviert mit. Da war selbst ProA-Trainer Domenik Reinboth angetan, der sich für drei Tage zwischen den Jahren Zeit mit Maxi Langenfeld und Co. genommen hat. „Im Prinzip müssen die Jungs nur konditionell wieder reinfinden – die Einstellung passt jedenfalls“, sagt Trainer Oliver Heptner.

Beim Vorbereitungsturnier in Steinbach (Baden-Baden) Anfang des Jahres sammelten seine Schützlinge Spielpraxis und waren durchaus erfolgreich. Alle drei Spiele gegen eine baden-württembergische Auswahlmannschaft, gegen Freiburg und Nürnberg, wurden gewonnen. Das Spiel gegen Nürnberg mit 20 Punkten und gegen Freiburg sogar mit 40 Punkten Differenz. „Jeder hat Spielzeit bekommen, alle haben gut in ihren Rhythmus gefunden“, meint Heptner.

Am Sonntag um 12.30 Uhr ist im eigenen Wohnzimmer in Urspring Sprungball gegen einen starken Gegner: Ratiopharm Ulm ist in der Hauptrunde 4 zu Gast. Hier komme es vor allem darauf an, die Versagensängste gegen einen solchen starken Derby-Konkurrenten abzulegen. Die Vorrundenbegegnung gegen Ulm ging mit 56:75 deutlich verloren. „Wir hatten im ersten Spiel viel zu viel Respekt vor den Ulmern. Das soll diesmal zu Hause definitiv anders laufen“, fordert Heptner. Seine Mannschaft habe durch die Siege gegen IBA München und Crailsheim vor der Weihnachtspause viel Selbstvertrauen tanken können. Dieses Gefühl hätten sie sich auch bewahrt.

Am Donnerstag und Freitag, wenn alle komplett im Training sind, wolle man sich gezielt vorbereiten. „Wir wollen zu Hause was holen“, lautet Heptners Zielsetzung.