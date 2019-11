Die erfolgreichen Turnerinnen des VfL Munderkingen bestreiten am Samstag einen wichtigen Wettkampf. Ab 17 Uhr geht es in der neuen Sporthalle in Munderkingen in der Relegation um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Nur die ersten Drei der sieben Mannschaften darf mit einer weiteren Saison planen....